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https://ria.ru/20211004/mozheyko-1752988525.html
Песков прокомментировал задержание Можейко
Песков прокомментировал задержание Можейко - РИА Новости, 04.10.2021
Песков прокомментировал задержание Можейко
Россия с юридической стороны не может защищать интересы задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, потому что он является... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:43
2021-10-04T13:51
в мире
белоруссия
минск
дмитрий песков
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
россия
геннадий можейко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия с юридической стороны не может защищать интересы задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, потому что он является гражданином Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста."Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу о помощи "спасти" Можейко."Все-таки речь идет о том, что он - гражданин Белоруссии, задержан и находится у специальных служб этой страны", - добавил он."Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Что касается президента, безусловно, в дайджестах, которые дня него готовятся, имеется вся информация, которая широко публиковалась", - сказал Песков журналистам."Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства", - ответил Песков на уточняющий вопрос, есть ли в этих дайджестах информация о блокировке сайта КП и заявление Сунгоркина.На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами.
https://ria.ru/20211004/mozheyko-1752982735.html
https://ria.ru/20211004/kp-1752982598.html
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в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), россия, геннадий можейко
13:43 04.10.2021 (обновлено: 13:51 04.10.2021)
 
Песков прокомментировал задержание Можейко

Песков о задержании Можейко в Минске: такие действия против прессы нельзя одобрять

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия с юридической стороны не может защищать интересы задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, потому что он является гражданином Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:23
В Кремле не знают, где именно был задержан журналист Можейко
"Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу о помощи "спасти" Можейко.
"Все-таки речь идет о том, что он - гражданин Белоруссии, задержан и находится у специальных служб этой страны", - добавил он.
"Действительно, в любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия", - сказал Песков журналистам.
"Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:23
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии
"Что касается президента, безусловно, в дайджестах, которые дня него готовятся, имеется вся информация, которая широко публиковалась", - сказал Песков журналистам.
"Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства", - ответил Песков на уточняющий вопрос, есть ли в этих дайджестах информация о блокировке сайта КП и заявление Сунгоркина.
На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 20:03
Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко
 
В миреБелоруссияМинскДмитрий ПесковВладимир СунгоркинКомсомольская правда (газета)РоссияГеннадий Можейко
 
 
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