https://ria.ru/20211004/missiya-1753030105.html

В ЕК оценили возможность размещения военной учебной миссии на Украине

В ЕК оценили возможность размещения военной учебной миссии на Украине - РИА Новости, 04.10.2021

В ЕК оценили возможность размещения военной учебной миссии на Украине

Евросоюз обсуждает различные меры поддержки Украины, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии в ответ на вопрос о возможности создания в ближайшее время военной... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:40

2021-10-04T16:40

2021-10-04T16:40

в мире

ирак

багдад (город)

дмитрий песков

евросоюз

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welt

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Евросоюз обсуждает различные меры поддержки Украины, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии в ответ на вопрос о возможности создания в ближайшее время военной учебной миссии ЕС в этой стране."ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются", - сказала РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.Ранее газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.Согласно изданию, во внешнеполитическом ведомстве ЕС подчеркнули, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы "военной активности" РФ вблизи украинских границ, а также на фоне ситуации с Крымом, который вошел в состав РФ в 2014 году.Отмечается, что в документе упомянуты и другие способы, при помощи которых ЕС мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Помимо военной учебной миссии, варианты включают расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета.Издание указывает, что о военной учебной миссии ЕС в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.Подобные миссии Евросоюза действуют в различных государствах. Так в Ираке в 2017 году по просьбе Багдада была создана миссия ЕС по содействию иракским силам безопасности. В ее задачу входит консультирование офиса советника по национальной безопасности Ирака и министерства внутренних дел по вопросам реализации новой национальной стратегии в сфере безопасности. Европейцы консультируют иракцев по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью, контрабандой, коррупцией, отмыванием финансовых средств.В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для оказания содействия в борьбе с терроризмом властям этой страны.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752924150.html

ирак

багдад (город)

россия

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в мире, ирак, багдад (город), дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, welt, жозеп боррель, россия