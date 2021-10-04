https://ria.ru/20211004/minirovanie-1752940260.html

В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений

В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений - РИА Новости, 04.10.2021

В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений

Белорусские правоохранители проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях столицы Белоруссии, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:08

2021-10-04T10:08

2021-10-04T10:08

в мире

белоруссия

минск

следственный комитет белоруссии

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733005766_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_4330b2b053e54ae9ccdf1cf581a99c65.jpg

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях столицы Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Минского горисполкома."Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Отмечается, что по каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку."Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились. Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - подчеркивается в сообщении.Первого октября в Белоруссии также прокатилась волна ложных сообщений о "минировании". СК Белоруссии сообщал, что следователи проводят проверку в связи с массовой рассылкой с неизвестных адресов ложных угроз о "минировании" зданий по всей стране.В целом белорусские правоохранители фиксируют в последнее время довольно значительный рост подобных преступлений. По информации СК, если за весь 2020 год зарегистрировано более 100 фактов, то за первое полугодие 2021-го - уже более 130. Сообщения о "минировании" поступают, как правило, в преддверии значимых государственных событий, подчеркивали в ведомстве.

https://ria.ru/20211001/ugroza-1752717037.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, следственный комитет белоруссии, мвд белоруссии