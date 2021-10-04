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В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений
В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений - РИА Новости, 04.10.2021
В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений
Белорусские правоохранители проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях столицы Белоруссии, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:08
2021-10-04T10:08
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях столицы Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Минского горисполкома."Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Отмечается, что по каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку."Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились. Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - подчеркивается в сообщении.Первого октября в Белоруссии также прокатилась волна ложных сообщений о "минировании". СК Белоруссии сообщал, что следователи проводят проверку в связи с массовой рассылкой с неизвестных адресов ложных угроз о "минировании" зданий по всей стране.В целом белорусские правоохранители фиксируют в последнее время довольно значительный рост подобных преступлений. По информации СК, если за весь 2020 год зарегистрировано более 100 фактов, то за первое полугодие 2021-го - уже более 130. Сообщения о "минировании" поступают, как правило, в преддверии значимых государственных событий, подчеркивали в ведомстве.
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в мире, белоруссия, минск, следственный комитет белоруссии, мвд белоруссии
10:08 04.10.2021
 
В Минске проверяют сообщения о "минировании" учебных заведений

ГУВД по Минску проверяет информацию о заложенных бомбах в учебных заведениях столицы

© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях столицы Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Отмечается, что по каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку.
"Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились. Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - подчеркивается в сообщении.
Первого октября в Белоруссии также прокатилась волна ложных сообщений о "минировании". СК Белоруссии сообщал, что следователи проводят проверку в связи с массовой рассылкой с неизвестных адресов ложных угроз о "минировании" зданий по всей стране.
В целом белорусские правоохранители фиксируют в последнее время довольно значительный рост подобных преступлений. По информации СК, если за весь 2020 год зарегистрировано более 100 фактов, то за первое полугодие 2021-го - уже более 130. Сообщения о "минировании" поступают, как правило, в преддверии значимых государственных событий, подчеркивали в ведомстве.
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