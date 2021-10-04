https://ria.ru/20211004/marokko-1752977903.html

Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры"

Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры"

Марокканская принцесса, сестра короля Мухаммеда VI Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая приобрела дом в Лондоне... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:03

2021-10-04T13:03

2021-10-04T16:27

в мире

британские виргинские острова

сша

лондон

джордж сорос

"досье пандоры"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Марокканская принцесса, сестра короля Мухаммеда VI Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая приобрела дом в Лондоне стоимостью 11 миллионов долларов, утверждается в расследовании "досье Пандоры".Лалла Хаснаа также возглавляет фонд защиты окружающей среды Мухаммеда VI."Документы Пандоры" раскрывают, что принцесса Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией Oumaila на Британских Виргинских островах. В 2002 году, когда она была создана, Oumaila купила роскошный дом в западном Лондоне", - сообщается на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).Согласно статье, стоимость дома с пятью спальнями, расположенного недалеко от Кенсингтонского дворца, оценивается почти в 11 миллионов долларов. Утверждается, что документы свидетельствуют, что Хаснаа совершила покупку, якобы используя средства "марокканской королевской семьи".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/germaniya-1752972717.html

https://ria.ru/20211004/iordaniya-1752962562.html

британские виргинские острова

сша

лондон

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в мире, британские виргинские острова, сша, лондон, джордж сорос, "досье пандоры"