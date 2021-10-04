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Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры"
Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры"
Марокканская принцесса, сестра короля Мухаммеда VI Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая приобрела дом в Лондоне... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:03
2021-10-04T16:27
в мире
британские виргинские острова
сша
лондон
джордж сорос
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Марокканская принцесса, сестра короля Мухаммеда VI Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая приобрела дом в Лондоне стоимостью 11 миллионов долларов, утверждается в расследовании "досье Пандоры".Лалла Хаснаа также возглавляет фонд защиты окружающей среды Мухаммеда VI."Документы Пандоры" раскрывают, что принцесса Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией Oumaila на Британских Виргинских островах. В 2002 году, когда она была создана, Oumaila купила роскошный дом в западном Лондоне", - сообщается на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).Согласно статье, стоимость дома с пятью спальнями, расположенного недалеко от Кенсингтонского дворца, оценивается почти в 11 миллионов долларов. Утверждается, что документы свидетельствуют, что Хаснаа совершила покупку, якобы используя средства "марокканской королевской семьи".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/germaniya-1752972717.html
https://ria.ru/20211004/iordaniya-1752962562.html
британские виргинские острова
сша
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в мире, британские виргинские острова, сша, лондон, джордж сорос, "досье пандоры"
13:03 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне, утверждает "досье Пандоры"

Марокканская принцесса приобрела дом в Лондоне через офшор, утверждает "досье Пандоры"

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Марокканская принцесса, сестра короля Мухаммеда VI Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая приобрела дом в Лондоне стоимостью 11 миллионов долларов, утверждается в расследовании "досье Пандоры".
Лалла Хаснаа также возглавляет фонд защиты окружающей среды Мухаммеда VI.
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Власти Германии прокомментировали "досье Пандоры"
"Документы Пандоры" раскрывают, что принцесса Лалла Хаснаа владеет офшорной компанией Oumaila на Британских Виргинских островах. В 2002 году, когда она была создана, Oumaila купила роскошный дом в западном Лондоне", - сообщается на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Согласно статье, стоимость дома с пятью спальнями, расположенного недалеко от Кенсингтонского дворца, оценивается почти в 11 миллионов долларов. Утверждается, что документы свидетельствуют, что Хаснаа совершила покупку, якобы используя средства "марокканской королевской семьи".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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Вчера, 11:58
В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры"
 
В миреБританские Виргинские островаСШАЛондонДжордж Сорос"досье Пандоры"
 
 
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