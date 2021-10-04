12:47 04.10.2021 (обновлено: 12:55 04.10.2021)
Умер режиссер Дмитрий Луньков
Умер российский режиссер-документалист Дмитрий Луньков
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.
Луньков — действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Трудовую деятельность он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм" в качестве режиссера и сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.
За свою творческую биографию он снял более 60 документальных фильмов. Целый ряд его работ отмечен различными кинематографическими наградами, говорится на сайте Союза.
Умер известный режиссер-документалист Дмитрий Луньков— ГлавТвит (@GlavTW) October 4, 2021
Скончался известный саратовский режиссер-документалист Дмитрий Луньков. Смерть кинематографиста наступила в понедельник, 4 октября. Мужчина умер на 86-м году жизни. Соболезнования выразило региональное министерство культур... pic.twitter.com/01eNAedJbk