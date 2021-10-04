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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер режиссер Дмитрий Луньков
Умер режиссер Дмитрий Луньков - РИА Новости, 04.10.2021
Умер режиссер Дмитрий Луньков
Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:47
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.Луньков — действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Трудовую деятельность он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм" в качестве режиссера и сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.За свою творческую биографию он снял более 60 документальных фильмов. Целый ряд его работ отмечен различными кинематографическими наградами, говорится на сайте Союза.
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общество, рсфср, россия, ника, новости культуры
12:47 04.10.2021 (обновлено: 12:55 04.10.2021)
 
Умер режиссер Дмитрий Луньков

Умер российский режиссер-документалист Дмитрий Луньков

© Фото министерства культуры Саратовской областиРежиссер-документалист Дмитрий Луньков
Режиссер-документалист Дмитрий Луньков
© Фото министерства культуры Саратовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.
Луньков — действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Трудовую деятельность он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм" в качестве режиссера и сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.
За свою творческую биографию он снял более 60 документальных фильмов. Целый ряд его работ отмечен различными кинематографическими наградами, говорится на сайте Союза.
 
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