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Умер режиссер Дмитрий Луньков

Умер режиссер Дмитрий Луньков - РИА Новости, 04.10.2021

Умер режиссер Дмитрий Луньков

Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:47

2021-10-04T12:47

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусства РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в понедельник на 86-м году жизни, говорится на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.Луньков — действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Трудовую деятельность он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм" в качестве режиссера и сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.За свою творческую биографию он снял более 60 документальных фильмов. Целый ряд его работ отмечен различными кинематографическими наградами, говорится на сайте Союза.

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общество, рсфср, россия, ника, новости культуры