https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html
Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии
Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии - РИА Новости, 04.10.2021
Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии
Иностранные силы должны быть выведены из Ливии поэтапно и синхронизировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:44
2021-10-04T14:44
2021-10-04T14:51
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иностранные силы должны быть выведены из Ливии поэтапно и синхронизировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже более года поддерживается перемирие", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с египетским коллегой.
https://ria.ru/20211004/liviya-1753004659.html
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в мире, ливия, сергей лавров, россия
14:44 04.10.2021 (обновлено: 14:51 04.10.2021)
Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии
Глава МИД Сергей Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно