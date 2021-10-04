https://ria.ru/20211004/likvidatsiya-1753004911.html

Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ*

Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ* - РИА Новости, 04.10.2021

Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ*

Бойцы движения "Талибан"* уничтожили боевиков ИГ* у посольства России в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:43

2021-10-04T14:43

2021-10-04T18:50

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КАБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Бойцы движения "Талибан"* уничтожили боевиков ИГ* у посольства России в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.По словам собеседника агентства, перестрелка произошла в нескольких сотнях метров от российского представительства."Ликвидирована группа из пяти боевиков", — добавил он.Как передает корреспондент РИА Новости, стрельбу было слышно из здания посольства. Предположительно, огонь велся из пулеметов и автоматов.В российском представительстве уточнили, что еще три боевика сдались. Сейчас безопасность дипломатов обеспечивает подразделение талибов. По словам пресс-секретаря посольства Евгения Егорова, дипмиссия надежно защищена изнутри и снаружи, соблюдаются повышенные меры предосторожности.По его предположению, перестрелка могла быть связана со вчерашним терактом у мечети в столице Афганистана, где от взрыва бомбы погибло около 20 человек.Ранее талибы уничтожили ячейку "Исламского государства"* в 17-м округе Кабула. Накануне они также ликвидировали троих боевиков, у одного из них сдетонировал "пояс смертника".У ИГ* и "Талибана"* многолетний вооруженный конфликт, он обострился в 2015 году после убийства командира талибов в провинции Логар Абдула Гани.Последний серьезный эпизод произошел в августе: на фоне вывода американского контингента и смены власти в Афганистане группировка ИГ* устроила теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали десятки человек.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/taliby-1752987023.html

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, исламское государство, россия