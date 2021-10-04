Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/likvidatsiya-1753004911.html
Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ*
Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ* - РИА Новости, 04.10.2021
Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ*
Бойцы движения "Талибан"* уничтожили боевиков ИГ* у посольства России в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:43
2021-10-04T18:50
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
исламское государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
КАБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Бойцы движения "Талибан"* уничтожили боевиков ИГ* у посольства России в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.По словам собеседника агентства, перестрелка произошла в нескольких сотнях метров от российского представительства."Ликвидирована группа из пяти боевиков", — добавил он.Как передает корреспондент РИА Новости, стрельбу было слышно из здания посольства. Предположительно, огонь велся из пулеметов и автоматов.В российском представительстве уточнили, что еще три боевика сдались. Сейчас безопасность дипломатов обеспечивает подразделение талибов. По словам пресс-секретаря посольства Евгения Егорова, дипмиссия надежно защищена изнутри и снаружи, соблюдаются повышенные меры предосторожности.По его предположению, перестрелка могла быть связана со вчерашним терактом у мечети в столице Афганистана, где от взрыва бомбы погибло около 20 человек.Ранее талибы уничтожили ячейку "Исламского государства"* в 17-м округе Кабула. Накануне они также ликвидировали троих боевиков, у одного из них сдетонировал "пояс смертника".У ИГ* и "Талибана"* многолетний вооруженный конфликт, он обострился в 2015 году после убийства командира талибов в провинции Логар Абдула Гани.Последний серьезный эпизод произошел в августе: на фоне вывода американского контингента и смены власти в Афганистане группировка ИГ* устроила теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали десятки человек.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/taliby-1752987023.html
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, исламское государство, россия
14:43 04.10.2021 (обновлено: 18:50 04.10.2021)
 
Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали боевиков ИГ*

Источник: у посольства России в Кабуле ликвидировали группу из пяти боевиков ИГ*

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Бойцы движения "Талибан"* уничтожили боевиков ИГ* у посольства России в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
По словам собеседника агентства, перестрелка произошла в нескольких сотнях метров от российского представительства.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:38Сказано в эфире
Эксперт: "Талибан"* начал свою "контртеррористическую операцию"
"Ликвидирована группа из пяти боевиков", — добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, стрельбу было слышно из здания посольства. Предположительно, огонь велся из пулеметов и автоматов.
В российском представительстве уточнили, что еще три боевика сдались. Сейчас безопасность дипломатов обеспечивает подразделение талибов. По словам пресс-секретаря посольства Евгения Егорова, дипмиссия надежно защищена изнутри и снаружи, соблюдаются повышенные меры предосторожности.
По его предположению, перестрелка могла быть связана со вчерашним терактом у мечети в столице Афганистана, где от взрыва бомбы погибло около 20 человек.
Ранее талибы уничтожили ячейку "Исламского государства"* в 17-м округе Кабула. Накануне они также ликвидировали троих боевиков, у одного из них сдетонировал "пояс смертника".
У ИГ* и "Талибана"* многолетний вооруженный конфликт, он обострился в 2015 году после убийства командира талибов в провинции Логар Абдула Гани.
Последний серьезный эпизод произошел в августе: на фоне вывода американского контингента и смены власти в Афганистане группировка ИГ* устроила теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали десятки человек.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:34Захват власти в Афганистане талибами
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США
 
В миреКабул (город)ТалибанАфганистанИсламское государствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
Лента новостейМолния