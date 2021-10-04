https://ria.ru/20211004/krushenie-1753003185.html
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения вертолета марки Robinson в подмосковном лесу, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:34
2021-10-04T14:34
2021-10-04T14:35
происшествия
лыткарино
александр бастрыкин
межгосударственный авиационный комитет
следственный комитет россии (ск рф)
мак
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения вертолета марки Robinson в подмосковном лесу, сообщается на сайте комитета.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАКа.
https://ria.ru/20211003/bezopasnost-1752908319.html
лыткарино
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происшествия, лыткарино, александр бастрыкин, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), мак
14:34 04.10.2021 (обновлено: 14:35 04.10.2021)
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье