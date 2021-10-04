https://ria.ru/20211004/kosmos-1753018040.html

В США создали прототип Центра космической разведки, сообщили СМИ

В США создали прототип Центра космической разведки, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2021

В США создали прототип Центра космической разведки, сообщили СМИ

Космические силы США создали структуру, которая станет промежуточной ступенью для создания полноценного Центра космической разведки, сообщает портал SpaceNews. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:37

2021-10-04T15:37

2021-10-04T15:37

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космос - риа наука

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические силы США создали структуру, которая станет промежуточной ступенью для создания полноценного Центра космической разведки, сообщает портал SpaceNews.Новая группа Space Force Intelligence Activity (SFIA) будет функционировать на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Соответствующий документ 24 сентября подписали генерал-лейтенант Мэри О"Брайен и генерал-майор Ли Лодербэк, отвечающие за разведывательную деятельность в космических силах и ВВС соответственно."Группа SFIA – это промежуточная модель, призванная содействовать созданию Национального центра космической разведки", - говорится в документе.Коллектив будет укомплектован аналитиками из Национального центра воздушной и космической разведки (NASIC) – подразделения в составе ВВС.Администрация президента Джо Байдена готова в 2022 году выделить на нужды нового разведывательного центра 20 миллионов долларов, однако его финансирование еще не утверждено конгрессом, отмечается в материале. Ряд конгрессменов выражали обеспокоенность созданием отдельной разведывательной структуры, которая, по их мнению, будет дублировать деятельность NASIC.

https://ria.ru/20210821/ugroza-1746652361.html

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736949725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, огайо, джо байден, космос - риа наука