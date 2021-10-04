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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753042213.html
Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса
Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021
Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса
Группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:23
2021-10-04T17:23
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса, пишет газета Wall Street Journal.Согласно газете, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп."Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий", - считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как ученые не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.Ученые считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребовать годы разработок.Как пишет издание, группа ученых под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защитила животных от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в настоящее время они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.Согласно Wall Street Journal, большинство ученых сейчас сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, так как он вызывает наибольшее беспокойство.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
17:23 04.10.2021
 
Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

WSJ: американские военные ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса, пишет газета Wall Street Journal.
Согласно газете, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп.
"Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий", - считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.
Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как ученые не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.
Ученые считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребовать годы разработок.
Как пишет издание, группа ученых под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защитила животных от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в настоящее время они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.
Согласно Wall Street Journal, большинство ученых сейчас сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, так как он вызывает наибольшее беспокойство.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирус COVID-19
 
 
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