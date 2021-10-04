https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753042213.html

Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021

Американские ученые разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

Группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:23

2021-10-04T17:23

2021-10-04T17:23

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса, пишет газета Wall Street Journal.Согласно газете, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп."Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий", - считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как ученые не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.Ученые считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребовать годы разработок.Как пишет издание, группа ученых под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защитила животных от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в настоящее время они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.Согласно Wall Street Journal, большинство ученых сейчас сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, так как он вызывает наибольшее беспокойство.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, коронавирус covid-19