https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753009737.html
Попова рассказала о клинических формах COVID-19
Попова рассказала о клинических формах COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Попова рассказала о клинических формах COVID-19
Коронавирус в бессимптомной форме протекает у 8% заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:58
2021-10-04T14:58
2021-10-04T15:06
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коронавирус в бессимптомной форме протекает у 8% заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По клиническим формам, 76% - острые респираторные вирусные инфекции, это течение так проявляется, 15% - пневмонии и 8% - бессимптомные формы", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753005197.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:58 04.10.2021 (обновлено: 15:06 04.10.2021)
Попова рассказала о клинических формах COVID-19
Попова заявила о бессимптомной форме коронавируса у восьми процентов заболевших