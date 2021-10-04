https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753009737.html

Попова рассказала о клинических формах COVID-19

Попова рассказала о клинических формах COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Попова рассказала о клинических формах COVID-19

Коронавирус в бессимптомной форме протекает у 8% заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:58

2021-10-04T14:58

2021-10-04T15:06

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коронавирус в бессимптомной форме протекает у 8% заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По клиническим формам, 76% - острые респираторные вирусные инфекции, это течение так проявляется, 15% - пневмонии и 8% - бессимптомные формы", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753005197.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии