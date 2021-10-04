https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753004012.html

Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус

Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус - РИА Новости, 04.10.2021

Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус

Власти в РФ достаточно хорошо контролируют ситуацию с коронавирусом, но рост тестирования необходим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:38

2021-10-04T14:38

2021-10-04T14:38

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти в РФ достаточно хорошо контролируют ситуацию с коронавирусом, но рост тестирования необходим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По среднесуточному охвату тестирования, более 330 на 100 тысяч населения, это, конечно, большая выборка. Мы достаточно хорошо контролируем ситуацию, но увеличивать тестирование безусловно нужно и ускорять поступление результата к пациенту", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии