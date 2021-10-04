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Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус
Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус - РИА Новости, 04.10.2021
Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус
Власти в РФ достаточно хорошо контролируют ситуацию с коронавирусом, но рост тестирования необходим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:38
2021-10-04T14:38
2021-10-04T14:38
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти в РФ достаточно хорошо контролируют ситуацию с коронавирусом, но рост тестирования необходим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По среднесуточному охвату тестирования, более 330 на 100 тысяч населения, это, конечно, большая выборка. Мы достаточно хорошо контролируем ситуацию, но увеличивать тестирование безусловно нужно и ускорять поступление результата к пациенту", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова призвала увеличить тестирование на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Попова считает необходимым увеличить тестирование на коронавирус