https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753001630.html

Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев

Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.10.2021

Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев

Подмосковье далеко от пиковых значений по заболеваемости COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:29

2021-10-04T14:29

2021-10-04T15:17

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подмосковье далеко от пиковых значений по заболеваемости COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Наши цифры с Москвой – то, о чем говорил Сергей Семенович (Собянин), – очень похожи. Мы, с одной стороны, далеки от пика. Максимально мы госпитализировали порядка 1200 человек, сейчас госпитализируем 600–650, выписка у нас каждый день 530-570 человек", - сказал Воробьев на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что на ИВЛ находятся 350 человек.

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751088147.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии