https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753001630.html
Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев
Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.10.2021
Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев
Подмосковье далеко от пиковых значений по заболеваемости COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:29
2021-10-04T14:29
2021-10-04T15:17
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подмосковье далеко от пиковых значений по заболеваемости COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Наши цифры с Москвой – то, о чем говорил Сергей Семенович (Собянин), – очень похожи. Мы, с одной стороны, далеки от пика. Максимально мы госпитализировали порядка 1200 человек, сейчас госпитализируем 600–650, выписка у нас каждый день 530-570 человек", - сказал Воробьев на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что на ИВЛ находятся 350 человек.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:29 04.10.2021 (обновлено: 15:17 04.10.2021)
Подмосковье далеко от пика заболеваемости COVID-19, заявил Воробьев
Воробьев: Московская область далеко от пиковых значений по заболеваемости COVID-19