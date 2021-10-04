https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753000003.html

Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными

Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными - РИА Новости, 04.10.2021

Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными

Выбор ограничительных мер в регионах России адекватен складывающейся эпидситуации с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:24

2021-10-04T14:24

2021-10-04T14:42

распространение коронавируса

анна попова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Выбор ограничительных мер в регионах России адекватен складывающейся эпидситуации с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я бы хотела отметить, что набор инструментов для органов власти отработан, выбор тех или иных инструментов определяется эпидобстановкой… На сегодняшний день в субъектах РФ выбор этих мер, как правило, адекватен эпидситуации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Она подчеркнула, что на сегодняшний день самая главная и острая задача - контроль за соблюдением эпидмер.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753004012.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество