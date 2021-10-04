https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753000003.html
Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными
Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными - РИА Новости, 04.10.2021
Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными
Выбор ограничительных мер в регионах России адекватен складывающейся эпидситуации с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:24
2021-10-04T14:24
2021-10-04T14:42
распространение коронавируса
анна попова
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Выбор ограничительных мер в регионах России адекватен складывающейся эпидситуации с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я бы хотела отметить, что набор инструментов для органов власти отработан, выбор тех или иных инструментов определяется эпидобстановкой… На сегодняшний день в субъектах РФ выбор этих мер, как правило, адекватен эпидситуации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Она подчеркнула, что на сегодняшний день самая главная и острая задача - контроль за соблюдением эпидмер.
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753004012.html
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анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
14:24 04.10.2021 (обновлено: 14:42 04.10.2021)
Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 адекватными
Попова назвала ограничительные меры против COVID-19 в регионах адекватными