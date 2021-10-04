https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999651.html

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров - РИА Новости, 04.10.2021

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров

Рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:22

2021-10-04T14:22

2021-10-04T14:31

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семёновичем (Собяниным - ред.), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова