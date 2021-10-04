https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999651.html
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров - РИА Новости, 04.10.2021
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров
Рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:22
2021-10-04T14:22
2021-10-04T14:31
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семёновичем (Собяниным - ред.), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
14:22 04.10.2021 (обновлено: 14:31 04.10.2021)
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров