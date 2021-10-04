https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752997107.html
Мишустин призвал медиков быть готовыми к любому развитию событий
Мишустин призвал медиков быть готовыми к любому развитию событий - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин призвал медиков быть готовыми к любому развитию событий
Больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:13
2021-10-04T14:13
2021-10-04T14:28
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, и с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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14:13 04.10.2021 (обновлено: 14:28 04.10.2021)
Мишустин призвал медиков быть готовыми к любому развитию событий
Мишустин призвал медиков быть готовыми к любому развитию событий на фоне пандемии COVID-19