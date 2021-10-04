https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752996179.html
Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19
Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19
Необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в РФ есть, как и тест-системы на COVID, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:10
2021-10-04T14:10
2021-10-04T14:26
распространение коронавируса
михаил мишустин
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_f85d564a79bbd43b64a7c58d65913032.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в РФ есть, как и тест-системы на COVID, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Власти также поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус, добавил Мишустин."Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса. Также сформирован резерв препаратов", - добавил премьер.
https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_8f315d4f0b82e92c3254678dbc61ef8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 04.10.2021 (обновлено: 14:26 04.10.2021)
Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19
Мишустин: есть необходимый запас лекарств, масок и тест-систем на COVID-19