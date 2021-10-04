https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752996179.html

Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19

Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Мишустин заявил о достаточном запасе средств защиты и тестов на COVID-19

Необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в РФ есть, как и тест-системы на COVID, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:10

2021-10-04T14:10

2021-10-04T14:26

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в РФ есть, как и тест-системы на COVID, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Власти также поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус, добавил Мишустин."Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса. Также сформирован резерв препаратов", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html

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2021

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