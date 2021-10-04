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Динамика развития коронавируса вызывает беспокойство, заявил Мишустин
Динамика развития коронавируса вызывает беспокойство, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2021
Динамика развития коронавируса вызывает беспокойство, заявил Мишустин
Динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство, власти на федеральном уровне продолжат принимать меры на фоне роста числа... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:10
2021-10-04T15:03
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство, власти на федеральном уровне продолжат принимать меры на фоне роста числа заболевших, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Мишустина, сейчас новых пациентов в больницах в два раза больше, чем в это же время в прошлом году."На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь", - подчеркнул премьер.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 04.10.2021 (обновлено: 15:03 04.10.2021)
 
Динамика развития коронавируса вызывает беспокойство, заявил Мишустин

Мишустин: динамика развития коронавируса вызывает серьезное беспокойство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство, власти на федеральном уровне продолжат принимать меры на фоне роста числа заболевших, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам Мишустина, сейчас новых пациентов в больницах в два раза больше, чем в это же время в прошлом году.
"На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь", - подчеркнул премьер.
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