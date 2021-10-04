https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752980041.html

Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение

Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.10.2021

Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение

Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:11

2021-10-04T13:11

2021-10-04T13:14

распространение коронавируса

общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

виктор садовничий

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий."У нас незначительный рост, совсем незначительный. И у нас штаб каждый день заседает, каждый день информацию мы получаем. Только на одном факультете несколько человек заболели, и мы этот факультете перевели на дистант. Это маленький факультет, десятки студентов. Среди преподавателей есть рост, но очень умеренный. Слава богу, пока еще такой, как говорят, вспышки нет у нас", - сказал он.Штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в МГУ ежедневно контролирует статистику по заболевшим и оперативно принимает все нужные меры, отметил ректор.

https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html

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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор садовничий