Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752980041.html
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.10.2021
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение
Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:11
2021-10-04T13:14
распространение коронавируса
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор садовничий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/51/1563335198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b38a2a16a27917c86b72e80173c847d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий."У нас незначительный рост, совсем незначительный. И у нас штаб каждый день заседает, каждый день информацию мы получаем. Только на одном факультете несколько человек заболели, и мы этот факультете перевели на дистант. Это маленький факультет, десятки студентов. Среди преподавателей есть рост, но очень умеренный. Слава богу, пока еще такой, как говорят, вспышки нет у нас", - сказал он.Штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в МГУ ежедневно контролирует статистику по заболевшим и оперативно принимает все нужные меры, отметил ректор.
https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/51/1563335198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e58321e0f4a0d037f9b7c6713f921fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор садовничий
13:11 04.10.2021 (обновлено: 13:14 04.10.2021)
 
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение

Ректор МГУ Садовничий заявил о переводе одного факультета на удаленку из-за COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий.
"У нас незначительный рост, совсем незначительный. И у нас штаб каждый день заседает, каждый день информацию мы получаем. Только на одном факультете несколько человек заболели, и мы этот факультете перевели на дистант. Это маленький факультет, десятки студентов. Среди преподавателей есть рост, но очень умеренный. Слава богу, пока еще такой, как говорят, вспышки нет у нас", - сказал он.
Штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в МГУ ежедневно контролирует статистику по заболевшим и оперативно принимает все нужные меры, отметил ректор.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:24Распространение коронавируса
Голикова оценила возможность введения локдауна в России
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Садовничий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния