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Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.10.2021
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение
Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:11
2021-10-04T13:11
2021-10-04T13:14
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор садовничий
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вспышки заболеваемости COVID-19 в МГУ нет, только один факультет переведен на дистанционное обучение, заявил РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий."У нас незначительный рост, совсем незначительный. И у нас штаб каждый день заседает, каждый день информацию мы получаем. Только на одном факультете несколько человек заболели, и мы этот факультете перевели на дистант. Это маленький факультет, десятки студентов. Среди преподавателей есть рост, но очень умеренный. Слава богу, пока еще такой, как говорят, вспышки нет у нас", - сказал он.Штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в МГУ ежедневно контролирует статистику по заболевшим и оперативно принимает все нужные меры, отметил ректор.
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор садовничий
13:11 04.10.2021 (обновлено: 13:14 04.10.2021)
Один из факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение
Ректор МГУ Садовничий заявил о переводе одного факультета на удаленку из-за COVID-19