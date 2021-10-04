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В России за сутки выписали 14 526 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 14 526 человек после COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
В России за сутки выписали 14 526 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 14 526 человек после COVID-19, за все время - 6 740 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:50
2021-10-04T11:50
2021-10-04T11:50
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 526 человек после COVID-19, за все время - 6 740 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 526 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 740 491", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 1956, Подмосковье — 1015, Нижегородской области — 448.
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В России за сутки выписали 14 526 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 14 526 человек после COVID-19, за все время - 6 740 491