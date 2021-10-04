https://ria.ru/20211004/iznasilovanie-1752920187.html

В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции

В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции - РИА Новости, 04.10.2021

В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции

Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T03:16

2021-10-04T03:16

2021-10-04T03:16

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Скотленд-Ярд.Как говорится в заявлении полиции Лондона, "46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира в изнасиловании"."Сотрудник в то время находился в Хартфордшире во внеслужебное время", - добавили в ведомстве.Отмечается, что мужчина был задержан 2 октября и в тот же день отстранен от исполнения обязанностей. Сотрудник столичной полиции в понедельник предстанет перед судом в городе Хатфилд.Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила о сильной обеспокоенности в связи с происшествием и подчеркнула, что расследование должно "идти своим чередом".Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне двух громких убийств в Лондоне заявил, что власти сделают все возможное, чтобы обезопасить женщин на улицах британской столицы.В минувший четверг лондонский Центральный уголовный суд Олд-Бэйли приговорил к пожизненному заключению сотрудника полиции Лондона Уэйна Казенса за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, совершенное в марте этого года. Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет.Еще одно громкое убийство в Лондоне произошло 17 сентября: 28-летняя учительница Сабина Несса пропала вечером по дороге из дома в паб. Ее тело обнаружили на следующий день прохожие в парке. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 38-летний Кочи Селамай, известно, что раньше он работал в службе доставки.

https://ria.ru/20210608/everard-1736166004.html

https://ria.ru/20210909/politsiya-1749340961.html

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в мире, лондон, великобритания, скотленд-ярд