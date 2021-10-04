Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/iznasilovanie-1752920187.html
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции - РИА Новости, 04.10.2021
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:16
2021-10-04T03:16
в мире
лондон
великобритания
скотленд-ярд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152649/92/1526499234_0:178:3500:2147_1920x0_80_0_0_e18a54faeac2b451dbfe82ff5aa1172f.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Скотленд-Ярд.Как говорится в заявлении полиции Лондона, "46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира в изнасиловании"."Сотрудник в то время находился в Хартфордшире во внеслужебное время", - добавили в ведомстве.Отмечается, что мужчина был задержан 2 октября и в тот же день отстранен от исполнения обязанностей. Сотрудник столичной полиции в понедельник предстанет перед судом в городе Хатфилд.Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила о сильной обеспокоенности в связи с происшествием и подчеркнула, что расследование должно "идти своим чередом".Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне двух громких убийств в Лондоне заявил, что власти сделают все возможное, чтобы обезопасить женщин на улицах британской столицы.В минувший четверг лондонский Центральный уголовный суд Олд-Бэйли приговорил к пожизненному заключению сотрудника полиции Лондона Уэйна Казенса за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, совершенное в марте этого года. Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет.Еще одно громкое убийство в Лондоне произошло 17 сентября: 28-летняя учительница Сабина Несса пропала вечером по дороге из дома в паб. Ее тело обнаружили на следующий день прохожие в парке. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 38-летний Кочи Селамай, известно, что раньше он работал в службе доставки.
https://ria.ru/20210608/everard-1736166004.html
https://ria.ru/20210909/politsiya-1749340961.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152649/92/1526499234_141:0:3252:2333_1920x0_80_0_0_4dc608f6e3a74b5e03ef87bfbef24b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, лондон, великобритания, скотленд-ярд
03:16 04.10.2021
 
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции

В Лондоне обвинили в изнасиловании сотрудника полиции, занимающегося охраной парламента

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Лондоне, Великобритания
Сотрудники полиции в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Скотленд-Ярд.
Как говорится в заявлении полиции Лондона, "46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира в изнасиловании".
"Сотрудник в то время находился в Хартфордшире во внеслужебное время", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина был задержан 2 октября и в тот же день отстранен от исполнения обязанностей. Сотрудник столичной полиции в понедельник предстанет перед судом в городе Хатфилд.
Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила о сильной обеспокоенности в связи с происшествием и подчеркнула, что расследование должно "идти своим чередом".
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:00
Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне двух громких убийств в Лондоне заявил, что власти сделают все возможное, чтобы обезопасить женщин на улицах британской столицы.
В минувший четверг лондонский Центральный уголовный суд Олд-Бэйли приговорил к пожизненному заключению сотрудника полиции Лондона Уэйна Казенса за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, совершенное в марте этого года. Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет.
Еще одно громкое убийство в Лондоне произошло 17 сентября: 28-летняя учительница Сабина Несса пропала вечером по дороге из дома в паб. Ее тело обнаружили на следующий день прохожие в парке. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 38-летний Кочи Селамай, известно, что раньше он работал в службе доставки.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:44
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
 
В миреЛондонВеликобританияСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния