https://ria.ru/20211004/iznasilovanie-1752920187.html
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции - РИА Новости, 04.10.2021
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:16
2021-10-04T03:16
2021-10-04T03:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании, предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Скотленд-Ярд.Как говорится в заявлении полиции Лондона, "46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира в изнасиловании"."Сотрудник в то время находился в Хартфордшире во внеслужебное время", - добавили в ведомстве.Отмечается, что мужчина был задержан 2 октября и в тот же день отстранен от исполнения обязанностей. Сотрудник столичной полиции в понедельник предстанет перед судом в городе Хатфилд.Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила о сильной обеспокоенности в связи с происшествием и подчеркнула, что расследование должно "идти своим чередом".Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне двух громких убийств в Лондоне заявил, что власти сделают все возможное, чтобы обезопасить женщин на улицах британской столицы.В минувший четверг лондонский Центральный уголовный суд Олд-Бэйли приговорил к пожизненному заключению сотрудника полиции Лондона Уэйна Казенса за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, совершенное в марте этого года. Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет.Еще одно громкое убийство в Лондоне произошло 17 сентября: 28-летняя учительница Сабина Несса пропала вечером по дороге из дома в паб. Ее тело обнаружили на следующий день прохожие в парке. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 38-летний Кочи Селамай, известно, что раньше он работал в службе доставки.
https://ria.ru/20210608/everard-1736166004.html
https://ria.ru/20210909/politsiya-1749340961.html
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в мире, лондон, великобритания, скотленд-ярд
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
В Лондоне обвинили в изнасиловании сотрудника полиции, занимающегося охраной парламента
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Сотруднику полиции Лондона из подразделения, занимающегося охраной парламента и дипломатических представительств Великобритании
, предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Скотленд-Ярд
.
Как говорится в заявлении полиции Лондона
, "46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира
в изнасиловании".
"Сотрудник в то время находился в Хартфордшире во внеслужебное время", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина был задержан 2 октября и в тот же день отстранен от исполнения обязанностей. Сотрудник столичной полиции в понедельник предстанет перед судом в городе Хатфилд.
Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила о сильной обеспокоенности в связи с происшествием и подчеркнула, что расследование должно "идти своим чередом".
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
на фоне двух громких убийств в Лондоне заявил, что власти сделают все возможное, чтобы обезопасить женщин на улицах британской столицы.
В минувший четверг лондонский Центральный уголовный суд Олд-Бэйли приговорил к пожизненному заключению сотрудника полиции Лондона Уэйна Казенса за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, совершенное в марте этого года. Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет.
Еще одно громкое убийство в Лондоне произошло 17 сентября: 28-летняя учительница Сабина Несса пропала вечером по дороге из дома в паб. Ее тело обнаружили на следующий день прохожие в парке. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 38-летний Кочи Селамай, известно, что раньше он работал в службе доставки.