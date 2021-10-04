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https://ria.ru/20211004/iordaniya-1753024963.html
Власти Иордании попросили СМИ удалить статью про "досье Пандоры"
Власти Иордании попросили СМИ удалить статью про "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Власти Иордании попросили СМИ удалить статью про "досье Пандоры"
Разведка Иордании попросила по меньшей мере одно информационное агентство удалить с сайта материал про "досье Пандоры", в котором утверждается, что король... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:13
2021-10-04T16:27
в мире
сша
иордания
джордж сорос
абдалла ii
малибу
"досье пандоры"
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Разведка Иордании попросила по меньшей мере одно информационное агентство удалить с сайта материал про "досье Пандоры", в котором утверждается, что король Иордании Абдалла II купил через офшоры недвижимость на 100 миллионов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на журналиста, пожелавшего остаться анонимным.Согласно опубликованному досье, подготовленному Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), удалось раскрыть сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах, которые были использованы монархом для приобретения 15 домов с начала его правления (1999 года). В том числе речь идет о "50 миллионах фунтов, на которые были куплены три объекта с видом на океан на Малибу и в Калифорнии и объекты в Лондоне и Аскоте в Великобритании"."Нам позвонили поздно ночью и попросили удалить статью. Нам сказали, что наш сайт - единственный, который опубликовал материал, и что его надо убрать. Поэтому я ее удалил", - рассказал журналист изданию.Как пишет Washington Post, с момента публикации до звонка от местной разведки прошло около двух часов. Журналист не стал упоминать ни свое имя, ни названия издания, на которое он работает, из-за страха возможного наказания.В свою очередь, канцелярия короля подтвердила, что монарх имеет недвижимость в США и Британии, а данные, представленные в "досье Пандоры", не новые и не являются секретными.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/iordaniya-1752962562.html
https://ria.ru/20211004/finlyandiya-1753015857.html
сша
иордания
малибу
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в мире, сша, иордания, джордж сорос, абдалла ii, малибу, "досье пандоры"
16:13 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Власти Иордании попросили СМИ удалить статью про "досье Пандоры"

Washington Post: разведка Иордании попросила СМИ удалить статью про "досье Пандоры"

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Разведка Иордании попросила по меньшей мере одно информационное агентство удалить с сайта материал про "досье Пандоры", в котором утверждается, что король Иордании Абдалла II купил через офшоры недвижимость на 100 миллионов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на журналиста, пожелавшего остаться анонимным.
Согласно опубликованному досье, подготовленному Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), удалось раскрыть сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах, которые были использованы монархом для приобретения 15 домов с начала его правления (1999 года). В том числе речь идет о "50 миллионах фунтов, на которые были куплены три объекта с видом на океан на Малибу и в Калифорнии и объекты в Лондоне и Аскоте в Великобритании".
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры"
"Нам позвонили поздно ночью и попросили удалить статью. Нам сказали, что наш сайт - единственный, который опубликовал материал, и что его надо убрать. Поэтому я ее удалил", - рассказал журналист изданию.
Как пишет Washington Post, с момента публикации до звонка от местной разведки прошло около двух часов. Журналист не стал упоминать ни свое имя, ни названия издания, на которое он работает, из-за страха возможного наказания.
В свою очередь, канцелярия короля подтвердила, что монарх имеет недвижимость в США и Британии, а данные, представленные в "досье Пандоры", не новые и не являются секретными.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В миреСШАИорданияДжордж СоросАбдалла IIМалибу"досье Пандоры"
 
 
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