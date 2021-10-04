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В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры"
В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры"
Король Иордании Абдалла II имеет в собственности недвижимость в США и Великобритании, данные, обнародованные Международным консорциумом... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:58
2021-10-04T16:27
в мире
сша
иордания
великобритания
абдалла ii
"досье пандоры"
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II имеет в собственности недвижимость в США и Великобритании, данные, обнародованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в "досье Пандоры", не новые и не являются секретными, сообщается в опубликованном в понедельник заявлении канцелярии иорданского монарха.В воскресенье ICIJ опубликовал данные, которые указывают на наличие у короля Иордании элитной недвижимости в США и Великобритании на сумму более 100 миллионов долларов, которая была приобретена с начала его правления (1999 году) через офшорные компании."Король обладает рядом квартир и домов в США и Великобритании, и это не новая информация и не секрет. Его Превосходительство использует некоторую свою недвижимость во время своих официальных визитов, и там принимает официальных своих гостей", - говорится в заявлении пресс-службы.В канцелярии короля также заявили, что данные в "досье Пандоры" были интерпретированы "искаженно"."Решение не афишировать данные о частной недвижимости короля связано с его личностью, а не с целью сделать (из этого) секрет и скрыть, как это было преподнесено в "досье Пандоры", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20211004/ofshory-1752949819.html
https://ria.ru/20211003/nedvizhimost-1752913692.html
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в мире, сша, иордания, великобритания, абдалла ii, "досье пандоры"
11:58 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
В канцелярии короля Иордании прокомментировали "досье Пандоры"

Канцелярия короля Иордании: наличие у главы государства зарубежной недвижимости не секрет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II имеет в собственности недвижимость в США и Великобритании, данные, обнародованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в "досье Пандоры", не новые и не являются секретными, сообщается в опубликованном в понедельник заявлении канцелярии иорданского монарха.
В воскресенье ICIJ опубликовал данные, которые указывают на наличие у короля Иордании элитной недвижимости в США и Великобритании на сумму более 100 миллионов долларов, которая была приобретена с начала его правления (1999 году) через офшорные компании.
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"Король обладает рядом квартир и домов в США и Великобритании, и это не новая информация и не секрет. Его Превосходительство использует некоторую свою недвижимость во время своих официальных визитов, и там принимает официальных своих гостей", - говорится в заявлении пресс-службы.
В канцелярии короля также заявили, что данные в "досье Пандоры" были интерпретированы "искаженно".
"Решение не афишировать данные о частной недвижимости короля связано с его личностью, а не с целью сделать (из этого) секрет и скрыть, как это было преподнесено в "досье Пандоры", - отмечается в заявлении.
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В миреСШАИорданияВеликобританияАбдалла II"досье Пандоры"
 
 
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