https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html

Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета

Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета - РИА Новости, 04.10.2021

Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета

Рост заболеваемости COVID-19 в России остановить можно, но нужно максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:56

распространение коронавируса

общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России остановить можно, но нужно максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, тот рост, который мы сегодня видим, остановить можно, но для этого нужно обеспечить соблюдение всех правил, и, безусловно, максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, то есть привить значимое количество людей", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html

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2021

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общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии