https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html
Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета
Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета - РИА Новости, 04.10.2021
Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета
Рост заболеваемости COVID-19 в России остановить можно, но нужно максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:27
2021-10-04T14:27
2021-10-04T14:56
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4a0bd345bb3054a4dd6daa2abad8845a.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России остановить можно, но нужно максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, тот рост, который мы сегодня видим, остановить можно, но для этого нужно обеспечить соблюдение всех правил, и, безусловно, максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, то есть привить значимое количество людей", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_59cf5d064f2fb3249ab937de96492339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:27 04.10.2021 (обновлено: 14:56 04.10.2021)
Попова призвала срочно повысить уровень коллективного иммунитета
Попова призвала максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета