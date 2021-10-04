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Религия
https://ria.ru/20211004/ilarion-1753010570.html
Митрополит Иларион: мы впервые после разрыва встретились с Варфоломеем
Митрополит Иларион: мы впервые после разрыва встретились с Варфоломеем - РИА Новости, 04.10.2021
Митрополит Иларион: мы впервые после разрыва встретились с Варфоломеем
Посвященная изменению климата встреча представителей мировых религий, ученых и экспертов "Вера и наука: навстречу COP 26" состоялась в Ватикане 4 октября с... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:00
2021-10-04T17:59
интервью
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
климат
россия
религия
интервью - религия и мировоззрение
религия
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Посвященная изменению климата встреча представителей мировых религий, ученых и экспертов "Вера и наука: навстречу COP 26" состоялась в Ватикане 4 октября с участием председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Он рассказал РИА Новости, как и почему встретился на собрании с патриархом Константинопольским Варфоломеем, что ему удалось обсудить с архиепископом Кентерберийским и представителями Ватикана, как церкви смотрят на проблему глобального потепления, и чем руководствуется в своем отношении к ней Русская православная церковь. Беседовала Ольга Липич.– Ваше высокопреосвященство, на встрече вы сидели рядом с папой Римским, патриархом Константинопольским и архиепископом Кентерберийским. После разрыва отношений с Константинополем вы впервые встретились с патриархом Варфоломеем?– Да. Согласно решению нашего Священного синода, мы не принимаем участие в каких-либо мероприятиях, в которых председательствует или сопредседательствует представитель Константинополя. Однако в данном случае такого председательства или сопредседательства не было. Во встрече принимали участие тридцать четыре религиозных лидера, из них только двое представляли православные церкви – патриарх Варфоломей и я. Если бы не было меня, он был бы единственным представителем мирового православия. Напомню, что мы на последнем заседании Синода объявили, что он не может представлять мировое православие, так как утратил доверие миллионов верующих. Он может представлять только свою собственную церковь и те церкви, которые пожелают, чтобы он их представлял. Наша церковь к их числу не относится.– Значит, от других поместных церквей представителей не было?– Нет. Был еще среди выступавших протоиерей Иоанн Саука из Румынской православной церкви, но он представлял не Румынскую церковь, а Всемирный совет церквей, действующим генеральным секретарем которого является.– Вам удалось о чем-то переговорить с патриархом Варфоломеем?– Я не планировал с ним вести переговоры. Когда мы рассаживались, он сказал мне "доброе утро" по-русски, и я ответил "доброе утро" по-английски. Этим наше общение исчерпалось.– А с папой Римским вы уже пообщались?– Пока только поздоровались. Отдельная встреча еще предстоит, хотя ввиду наплыва гостей в Ватикане она, видимо, будет краткой. Так мне сообщили в Папском Совете по содействию христианскому единству. С председателем этого совета кардиналом Кохом встреча намечена на вторую половину дня сегодня.– А с архиепископом Кентерберийским был разговор?– С ним было содержательное общение вчера вечером на ужине, организованном послом Великобритании в Италии. Там я сидел рядом с ним и с архиепископом Полом Галлахером, секретарем Ватикана по связям с государствами. О многом удалось поговорить. Нынешняя тревожная ситуация в мире побуждает религиозных лидеров искать пути взаимодействия, в частности, по теме изменения климата. Мы не сможем собственными усилиями остановить глобальное потепление, грозящее непредсказуемыми бедами для всего человечества, но мы можем повлиять на политических лидеров с тем, чтобы их решения способствовали защите окружающей среды. Именно этой теме и посвящена встреча в Ватикане, в которой я участвую по благословению святейшего патриарха.– Каждый из участников мероприятия выступал по две минуты. О чем вы говорили?– Я, во-первых, процитировал слова из документа "Позиция Русской православной церкви по актуальным проблемам экологии", принятого Архиерейским собором 2013 года, о том, что "вдиалоге с представителями общества, государства, международных организаций Русская православная церковь считает долгом содействовать укреплению в людях, принадлежащих к разным социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность Божиего творения и поддерживать их труды в этом направлении". Во-вторых, сказал о том, что нынешняя экологическая ситуация своими причинами имеет желание одних нажиться за счет других, а также несправедливое обогащение. И призвал религиозных лидеров взять на себя совместную ответственность за настоящее и будущее человечества, работая для сохранения нашей прекрасной планеты.
https://ria.ru/20211002/brak-1752818839.html
https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html
https://ria.ru/20210925/rpts-1751775589.html
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интервью, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, климат, россия, религия, интервью - религия и мировоззрение
16:00 04.10.2021 (обновлено: 17:59 04.10.2021)
 

Митрополит Иларион: мы впервые после разрыва встретились с Варфоломеем

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посвященная изменению климата встреча представителей мировых религий, ученых и экспертов "Вера и наука: навстречу COP 26" состоялась в Ватикане 4 октября с участием председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Он рассказал РИА Новости, как и почему встретился на собрании с патриархом Константинопольским Варфоломеем, что ему удалось обсудить с архиепископом Кентерберийским и представителями Ватикана, как церкви смотрят на проблему глобального потепления, и чем руководствуется в своем отношении к ней Русская православная церковь. Беседовала Ольга Липич.
– Ваше высокопреосвященство, на встрече вы сидели рядом с папой Римским, патриархом Константинопольским и архиепископом Кентерберийским. После разрыва отношений с Константинополем вы впервые встретились с патриархом Варфоломеем?
– Да. Согласно решению нашего Священного синода, мы не принимаем участие в каких-либо мероприятиях, в которых председательствует или сопредседательствует представитель Константинополя. Однако в данном случае такого председательства или сопредседательства не было. Во встрече принимали участие тридцать четыре религиозных лидера, из них только двое представляли православные церкви – патриарх Варфоломей и я. Если бы не было меня, он был бы единственным представителем мирового православия. Напомню, что мы на последнем заседании Синода объявили, что он не может представлять мировое православие, так как утратил доверие миллионов верующих. Он может представлять только свою собственную церковь и те церкви, которые пожелают, чтобы он их представлял. Наша церковь к их числу не относится.
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– Значит, от других поместных церквей представителей не было?
– Нет. Был еще среди выступавших протоиерей Иоанн Саука из Румынской православной церкви, но он представлял не Румынскую церковь, а Всемирный совет церквей, действующим генеральным секретарем которого является.
– Вам удалось о чем-то переговорить с патриархом Варфоломеем?
– Я не планировал с ним вести переговоры. Когда мы рассаживались, он сказал мне "доброе утро" по-русски, и я ответил "доброе утро" по-английски. Этим наше общение исчерпалось.
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– А с папой Римским вы уже пообщались?
– Пока только поздоровались. Отдельная встреча еще предстоит, хотя ввиду наплыва гостей в Ватикане она, видимо, будет краткой. Так мне сообщили в Папском Совете по содействию христианскому единству. С председателем этого совета кардиналом Кохом встреча намечена на вторую половину дня сегодня.
– А с архиепископом Кентерберийским был разговор?
– С ним было содержательное общение вчера вечером на ужине, организованном послом Великобритании в Италии. Там я сидел рядом с ним и с архиепископом Полом Галлахером, секретарем Ватикана по связям с государствами. О многом удалось поговорить. Нынешняя тревожная ситуация в мире побуждает религиозных лидеров искать пути взаимодействия, в частности, по теме изменения климата. Мы не сможем собственными усилиями остановить глобальное потепление, грозящее непредсказуемыми бедами для всего человечества, но мы можем повлиять на политических лидеров с тем, чтобы их решения способствовали защите окружающей среды. Именно этой теме и посвящена встреча в Ватикане, в которой я участвую по благословению святейшего патриарха.
– Каждый из участников мероприятия выступал по две минуты. О чем вы говорили?
– Я, во-первых, процитировал слова из документа "Позиция Русской православной церкви по актуальным проблемам экологии", принятого Архиерейским собором 2013 года, о том, что "вдиалоге с представителями общества, государства, международных организаций Русская православная церковь считает долгом содействовать укреплению в людях, принадлежащих к разным социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность Божиего творения и поддерживать их труды в этом направлении". Во-вторых, сказал о том, что нынешняя экологическая ситуация своими причинами имеет желание одних нажиться за счет других, а также несправедливое обогащение. И призвал религиозных лидеров взять на себя совместную ответственность за настоящее и будущее человечества, работая для сохранения нашей прекрасной планеты.
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