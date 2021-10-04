Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/glupost-1753027535.html
"Германия станет российским вассалом": читатели Times рассказали о разладе на Западе
Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада - РИА Новости, 04.10.2021
"Германия станет российским вассалом": читатели Times рассказали о разладе на Западе
Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:25
2021-10-04T18:02
политика
сша
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов.Как ранее в своей статье для газеты написал Мэттью Сайед, США и европейские государства равно повинны в том, что ставят личные выгоды выше коллективной безопасности и ведут западную цивилизацию к разложению нравственных устоев, на которых она зиждется. Колумнист убежден, что кто-то пытается ослабить "альянс свободных наций" в лице ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а Россия и Китай смотрят на это и "ликуют"."Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное", — написал Mikkey."Разделяй и властвуй — это стратегия Пекина и в некоторой степени Москвы, и Запад радостно попадает в их ловушку", — уверен пользователь Offkey."Через каких-то четверть века Германия станет российским вассалом", — предположил DeltaKilo."Я подозреваю, на Западе идет классовая война и правящие и "образованные" классы презирают ценности, которыми некогда дорожили мы все: любовь к традициям, семья, объективность истины. Теперь отступает уже сам здравый смысл — все эти обвинения в расизме и империализме… Проклятие нравственного и культурного релятивизма разъедает наши общие ценности, и верх берет племенизм. Жаль", — посетовал Chris Thales.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lukashenko-1752768912.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_374:288:2721:2048_1920x0_80_0_0_31443079932e57264afddb4c0c278e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сша, евросоюз, россия
16:25 04.10.2021 (обновлено: 18:02 04.10.2021)
 
Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада

Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада и в свою удачу

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов.
Как ранее в своей статье для газеты написал Мэттью Сайед, США и европейские государства равно повинны в том, что ставят личные выгоды выше коллективной безопасности и ведут западную цивилизацию к разложению нравственных устоев, на которых она зиждется. Колумнист убежден, что кто-то пытается ослабить "альянс свободных наций" в лице ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а Россия и Китай смотрят на это и "ликуют".

"Увы, единства Запада больше не существует. Пекин и Москва поверить не могут западной глупости — и своей удаче", — считает Troubled World.

"Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное", — написал Mikkey.
"Разделяй и властвуй — это стратегия Пекина и в некоторой степени Москвы, и Запад радостно попадает в их ловушку", — уверен пользователь Offkey.
"Через каких-то четверть века Германия станет российским вассалом", — предположил DeltaKilo.
"Я подозреваю, на Западе идет классовая война и правящие и "образованные" классы презирают ценности, которыми некогда дорожили мы все: любовь к традициям, семья, объективность истины. Теперь отступает уже сам здравый смысл — все эти обвинения в расизме и империализме… Проклятие нравственного и культурного релятивизма разъедает наши общие ценности, и верх берет племенизм. Жаль", — посетовал Chris Thales.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
2 октября, 08:34В мире
Лукашенко пригрозил Западу слиянием с Россией в случае агрессии
 
ПолитикаСШАЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния