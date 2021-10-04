"Германия станет российским вассалом": читатели Times рассказали о разладе на Западе

16:25 04.10.2021 (обновлено: 18:02 04.10.2021)
Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада
Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада и в свою удачу
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов.
Как ранее в своей статье для газеты написал Мэттью Сайед, США и европейские государства равно повинны в том, что ставят личные выгоды выше коллективной безопасности и ведут западную цивилизацию к разложению нравственных устоев, на которых она зиждется. Колумнист убежден, что кто-то пытается ослабить "альянс свободных наций" в лице ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а Россия и Китай смотрят на это и "ликуют".
"Увы, единства Запада больше не существует. Пекин и Москва поверить не могут западной глупости — и своей удаче", — считает Troubled World.
"Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное", — написал Mikkey.
"Через каких-то четверть века Германия станет российским вассалом", — предположил DeltaKilo.
"Я подозреваю, на Западе идет классовая война и правящие и "образованные" классы презирают ценности, которыми некогда дорожили мы все: любовь к традициям, семья, объективность истины. Теперь отступает уже сам здравый смысл — все эти обвинения в расизме и империализме… Проклятие нравственного и культурного релятивизма разъедает наши общие ценности, и верх берет племенизм. Жаль", — посетовал Chris Thales.
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