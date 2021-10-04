https://ria.ru/20211004/glupost-1753027535.html

"Германия станет российским вассалом": читатели Times рассказали о разладе на Западе

Читатели Times: Россия поверить не может в глупость Запада - РИА Новости, 04.10.2021

"Германия станет российским вассалом": читатели Times рассказали о разладе на Западе

Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:25

2021-10-04T16:25

2021-10-04T18:02

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сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Times высказались о разладе, который возник между странами Запада из-за преследования ими собственных национальных интересов.Как ранее в своей статье для газеты написал Мэттью Сайед, США и европейские государства равно повинны в том, что ставят личные выгоды выше коллективной безопасности и ведут западную цивилизацию к разложению нравственных устоев, на которых она зиждется. Колумнист убежден, что кто-то пытается ослабить "альянс свободных наций" в лице ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а Россия и Китай смотрят на это и "ликуют"."Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное", — написал Mikkey."Разделяй и властвуй — это стратегия Пекина и в некоторой степени Москвы, и Запад радостно попадает в их ловушку", — уверен пользователь Offkey."Через каких-то четверть века Германия станет российским вассалом", — предположил DeltaKilo."Я подозреваю, на Западе идет классовая война и правящие и "образованные" классы презирают ценности, которыми некогда дорожили мы все: любовь к традициям, семья, объективность истины. Теперь отступает уже сам здравый смысл — все эти обвинения в расизме и империализме… Проклятие нравственного и культурного релятивизма разъедает наши общие ценности, и верх берет племенизм. Жаль", — посетовал Chris Thales.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lukashenko-1752768912.html

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политика, сша, евросоюз, россия