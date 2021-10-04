https://ria.ru/20211004/gazprom-1753077999.html

"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году

"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году - РИА Новости, 04.10.2021

"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году

"Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:50

2021-10-04T21:50

2021-10-04T22:13

экономика

газпром экспорт

европа

германия

газпром

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов.ЭТП для "Газпрома" - это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 15,1 миллиарда кубометров газа, в 2020 году - 27,1 миллиарда кубометров.Согласно опубликованному графику, "Газпром экспорт" на сессиях с 4 по 8 октября выставил предложения о поставке газа в Европу в третьем квартале 2022 года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в 2022 году после того, как суд ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что "Северный поток — 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. В то же время, два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылалось агентство, заявляли, что связи между этими событиями нет.Кроме того, источник РИА Новости на рынке на прошлой неделе пояснял, что отсутствие предложений в графике торгов на ЭТП о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не означает их полного прекращения, они вполне могут снова появиться на будущих торговых сессиях.Дефицит предложения газа на рынке Европы продолжает подталкивать цены на "голубое топливо" к новым рекордам. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за 1 тысячу кубометров, к концу августа она приблизилась к отметке 600 долларов. В понедельник цена газа вплотную приближалась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, но так и не пробила ее.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, европа, германия, газпром, северный поток — 2, цены на нефть