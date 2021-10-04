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"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году
"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году - РИА Новости, 04.10.2021
"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году
"Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:50
2021-10-04T22:13
экономика
газпром экспорт
европа
германия
газпром
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов.ЭТП для "Газпрома" - это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 15,1 миллиарда кубометров газа, в 2020 году - 27,1 миллиарда кубометров.Согласно опубликованному графику, "Газпром экспорт" на сессиях с 4 по 8 октября выставил предложения о поставке газа в Европу в третьем квартале 2022 года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в 2022 году после того, как суд ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что "Северный поток — 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. В то же время, два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылалось агентство, заявляли, что связи между этими событиями нет.Кроме того, источник РИА Новости на рынке на прошлой неделе пояснял, что отсутствие предложений в графике торгов на ЭТП о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не означает их полного прекращения, они вполне могут снова появиться на будущих торговых сессиях.Дефицит предложения газа на рынке Европы продолжает подталкивать цены на "голубое топливо" к новым рекордам. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за 1 тысячу кубометров, к концу августа она приблизилась к отметке 600 долларов. В понедельник цена газа вплотную приближалась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, но так и не пробила ее.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html
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экономика, газпром экспорт, европа, германия, газпром, северный поток — 2, цены на нефть
21:50 04.10.2021 (обновлено: 22:13 04.10.2021)
 
"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году

"Газпром экспорт" вновь предложил ЕС на своей площадке торгов поставки газа в 2022 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов.
ЭТП для "Газпрома" - это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 15,1 миллиарда кубометров газа, в 2020 году - 27,1 миллиарда кубометров.
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Согласно опубликованному графику, "Газпром экспорт" на сессиях с 4 по 8 октября выставил предложения о поставке газа в Европу в третьем квартале 2022 года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.
В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в 2022 году после того, как суд ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. В то же время, два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылалось агентство, заявляли, что связи между этими событиями нет.
Кроме того, источник РИА Новости на рынке на прошлой неделе пояснял, что отсутствие предложений в графике торгов на ЭТП о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не означает их полного прекращения, они вполне могут снова появиться на будущих торговых сессиях.
Дефицит предложения газа на рынке Европы продолжает подталкивать цены на "голубое топливо" к новым рекордам. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за 1 тысячу кубометров, к концу августа она приблизилась к отметке 600 долларов. В понедельник цена газа вплотную приближалась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, но так и не пробила ее.
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