https://ria.ru/20211004/gazoprovold-1753047495.html

Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.10.2021

Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2", чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:44

2021-10-04T17:44

2021-10-04T20:11

экономика

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2", чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, закачка будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии.Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются."Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

https://ria.ru/20211002/sertifikatsiya-1752794304.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, nord stream 2 ag