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Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.10.2021
Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2", чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:44
2021-10-04T20:11
экономика
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2", чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, закачка будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии.Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются."Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
https://ria.ru/20211002/sertifikatsiya-1752794304.html
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экономика, nord stream 2 ag
17:44 04.10.2021 (обновлено: 20:11 04.10.2021)
 
Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2"

Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять газом первую нитку трубопровода

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку "Северного потока — 2", чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, закачка будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии.
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 14:00
В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"
Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаNord Stream 2 AG
 
 
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