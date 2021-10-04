https://ria.ru/20211004/gazoprovod-1753077285.html
США продолжат выступать против "Северного потока — 2", заявил Госдеп
США продолжат выступать против "Северного потока — 2", заявил Госдеп - РИА Новости, 04.10.2021
США продолжат выступать против "Северного потока — 2", заявил Госдеп
США пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения газопровода "Северный поток — 2", но считают проект геополитическим и продолжают выступать... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:39
2021-10-04T21:39
2021-10-04T21:40
экономика
сша
германия
евросоюз
нед прайс
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения газопровода "Северный поток — 2", но считают проект геополитическим и продолжают выступать против его реализации, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."У нас нет конкретной реакции на заявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, и мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся", - сказал Прайс на ежедневном брифинге.Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html
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экономика, сша, германия, евросоюз, нед прайс, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
21:39 04.10.2021 (обновлено: 21:40 04.10.2021)
США продолжат выступать против "Северного потока — 2", заявил Госдеп
Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявила о планах США выступать против "Северного потока — 2"