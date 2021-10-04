https://ria.ru/20211004/gaz-1752983823.html

В Кремле оценили перспективы прямых контрактов с Украиной на поставку газа

В Кремле оценили перспективы прямых контрактов с Украиной на поставку газа - РИА Новости, 04.10.2021

В Кремле оценили перспективы прямых контрактов с Украиной на поставку газа

"Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности, заявил журналистам... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:25

2021-10-04T13:25

2021-10-04T13:34

экономика

украина

дмитрий песков

газпром

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе."Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" - надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Все вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия рассмотреть возможность проведения прямых переговоров о прямых поставках газа на Украину.В понедельник сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Украина должна вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российским "Газпромом" на фоне резкого роста цен на газ на европейском рынке.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение было достигнуто в пятницу, тогда стоимость ноябрьского фьючерса составила почти 1200 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на газ в Европе эксперты связывают с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Заявление Бойко было сделано на фоне начала с 1 октября поставок газа из России в Венгрию минуя Украину: из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. После этого Украина заявила, что "Газпром" прекратил транзит газа через ее территорию в Венгрию. Сохраняющиеся на венгерско-украинской границе поставки, которые теперь идут в значительно меньших объемах, "Оператор ГТС Украины" объяснил реэкспортом европейскими трейдерами газа, хранившегося в украинских ПХГ. Для Украины ситуация осложняется тем, что Киев потерял возможность виртуального реверса газа с венгерской территории через свою ГТС.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20211004/gaz-1752970095.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752577582.html

https://ria.ru/20211003/ukraina-1752849948.html

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экономика, украина, дмитрий песков, газпром, россия