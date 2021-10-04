15:52 04.10.2021 (обновлено: 16:03 04.10.2021)
"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу
Адвокат "шамана" Габышева заявила об отправке подзащитного в новосибирскую психбольницу
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. "Шамана" Александра Габышева направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее защита "шамана" направила жалобу в Европейский суд по правам человека из-за его принудительного лечения в Якутском психоневрологическом диспансере.
"Мною получен ответ на запрос от следственного изолятора №1, в котором сообщается о том, что 25 сентября Габышева направили для прохождения лечения в Новосибирскую психиатрическую больницу (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Как отметили в СИЗО, по заявлению Габышева об отправке сообщили его сестре. Судебные акты будут обжалованы защитой в суд кассационной инстанции", - отметила Тимофеева.
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Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда о принудительном лечении "шамана" в психбольнице закрытого типа.
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