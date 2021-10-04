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"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу
"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу - РИА Новости, 04.10.2021
"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу
"Шамана" Александра Габышева направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее защита "шамана"... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:52
2021-10-04T16:03
происшествия
якутск
новосибирск
александр габышев (якутский шаман)
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. "Шамана" Александра Габышева направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее защита "шамана" направила жалобу в Европейский суд по правам человека из-за его принудительного лечения в Якутском психоневрологическом диспансере."Мною получен ответ на запрос от следственного изолятора №1, в котором сообщается о том, что 25 сентября Габышева направили для прохождения лечения в Новосибирскую психиатрическую больницу (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Как отметили в СИЗО, по заявлению Габышева об отправке сообщили его сестре. Судебные акты будут обжалованы защитой в суд кассационной инстанции", - отметила Тимофеева.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда о принудительном лечении "шамана" в психбольнице закрытого типа.
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
https://ria.ru/20200423/1570468688.html
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происшествия, якутск, новосибирск, александр габышев (якутский шаман)
15:52 04.10.2021 (обновлено: 16:03 04.10.2021)
 
"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу

Адвокат "шамана" Габышева заявила об отправке подзащитного в новосибирскую психбольницу

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. "Шамана" Александра Габышева направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее защита "шамана" направила жалобу в Европейский суд по правам человека из-за его принудительного лечения в Якутском психоневрологическом диспансере.
"Мною получен ответ на запрос от следственного изолятора №1, в котором сообщается о том, что 25 сентября Габышева направили для прохождения лечения в Новосибирскую психиатрическую больницу (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Как отметили в СИЗО, по заявлению Габышева об отправке сообщили его сестре. Судебные акты будут обжалованы защитой в суд кассационной инстанции", - отметила Тимофеева.
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:58Религия
Верховный шаман России осудил действия Габышева
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда о принудительном лечении "шамана" в психбольнице закрытого типа.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 15:13
В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева
 
ПроисшествияЯкутскНовосибирскАлександр Габышев (якутский шаман)
 
 
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