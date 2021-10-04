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Участники Национального рекламного форума обсудили digital-коммуникации

Участники Национального рекламного форума обсудили digital-коммуникации - РИА Новости, 04.10.2021

Участники Национального рекламного форума обсудили digital-коммуникации

Деловая программа заключительного дня НРФ’5 прошла под эгидой MIXX Russiaи включила в себя блок сессий, направленных на развитие digital-коммуникаций... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:56

2021-10-04T10:56

2021-10-04T10:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 окт - Пресс-служба НРФ. Деловая программа заключительного дня НРФ’5 прошла под эгидой MIXX Russiaи включила в себя блок сессий, направленных на развитие digital-коммуникаций. Отраслевые дискуссии также рассматривали цифровизацию как ключевой драйвер развития и продвижения бизнеса.Стратегическая сессия MIXX RussiaПредставители крупнейших рекламных агентств и холдингов, ведущих цифровых площадок, известных брендов обсудили три блока вопросов, которые волнуют весь рынок: данные, контент и размещение. Модерировали дискуссию в рамках стратегической сессии Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией, подразделение медиасервисов "Яндекс" и Борис Омельницкий, президент IAB Russia. По мнению экспертов, работа с данными стала обязательной для всех участников рынка, а значит, должна быть эффективной и отвечать задачам рекламодателей. Если у бизнеса нет собственных массивов данных, решить его задачи помогут инструменты и технологии экосистем, у которых уже есть накопленная экспертиза, в том числе в сотрудничестве с другими игроками рынка.Одними из сильных игроков на рекламном рынке становятся экосистемные компании. Сейчас игроки заинтересованы в развитии бизнеса рекламодателей, которые пользуются их услугами, чтобы клиенты повторно возвращались. Для этого компании-экосистемы стремятся повышать эффективность рекламы и трепетно относятся к своей аудитории. Поэтому взаимовыгодное партнерство рекламодателей и экосистемных компаний строится на общей цели – сделать продвижение эффективным. Большие компании заинтересованы в развитии собственных рекламных технологий, которые будут эффективно работать на цели рекламодателей за счет предоставления качественной аудитории. В стратегической сессии MIXX Russia Conference приняли участие:Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса "Газпром-медиа"; Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу "МЕДИА-1"; Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса "Индекс 20"; Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo Russia& BUCCA; Татьяна Гура, бренд и меню-директор "Макдоналдс Россия";Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery; Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data & Programmatiс; Андрей Михальченко, заместитель коммерческого директора по стратегическому развитию Mail.ru Group; Юрий Самойленко, руководитель отдела маркетинга Volkswagen.Большая дискуссия о данныхВ 2023 году Google полностью откажется от сторонних cookie-файлов для обеспечения конфиденциальности пользователей. Лидеры индустрии рассмотрели альтернативные решения и определили новые приоритеты в работе с данными в рамках большой сессии MIXX Big Data& Programmatic. Сопредседатели комитета IAB Russiaпо Big Data&Programmatic Анжела Федорченко, генеральный директор Weborama Russiaи Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, пригласили к участию: Марину Сафонову (Danone), Дмитрия Федосеева (OMD OM Group), Ксению Склярову (Criteo), Дмитрия Туркевича (Mediasniper), Максима Зенина (Mail.ru Group), Анастасия Фомина (Havas Media). Также эксперты НРФ сосредоточились на вопросах приватности в сети, решениях для хранения и обработки персональных данных, AdTech-трендах и Precisely-Human подходе. Для большинства компаний по всему миру кризисный 2020 год стал вызовом, но для Big Tеch – прорывом. В обсуждении приняли участие: Надежда Маруева (Getintent), Сергей Лисицын (Яндекс), Вадим Мельников (Игроник), Наталья Некрасова, (Mindshare), Светлана Солопова (Valenta), Алексей Парфун (Deltaplan Group).Видео в числе – один главных драйверов в digitalВ 2020 году весь рынок наблюдал пик потребления видеоконтента в онлайн, и поскольку формат до сих пор остается в тренде, сессия MIXX Digital Video стала одной из самых актуальных дискуссий. Среди участников: Андрей Класс (ВГТРК), Анна Мазурина (Yoola), Алексей Филия (сейлз-хаус "Газпром-Медиа"), Денис Шабанов (TikTok For Business), Екатерина Степанюк (Яндекс.Взгляд), Илья Иванов (СберМаркетинг), Денис Батров (Facebook). Цифровая трансформация телевидения повлекла за собой появление Advanced TV, которое стало драйвером развития всего рынка телерекламы. Формат остается популярным потому, что гарантирует большой охват рекламодателям: зрители все больше переходят в онлайн и чаще смотрят видеоконтент в сети. Модератор дискуссии директор по развитию онлайн-кинотеатра ivi Дмитрий Пашутин совместно с участниками обсудил какое будущее ждет участников сегмента: Наталья Исангулова, (сейлз-хаус "Газпром-Медиа"), Пётр Митюшкин (сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ), Сергей Матвеюк (Media Direction Group), Виктория Игнатьева (ivi), Антон Егоров (ПАО Ростелеком), Александр Лигер (Mediahill), Дмитрий Карманов, (Sberdevices).Поиск новых форм коммуникаций с аудиториейВ рамках ТВ-саммита Национальный рекламный альянс вместе с представителями рекламной индустрии обсудили, какие показатели эффективности наиболее актуальны для брендов при распределении рекламных инвестиций, какие рекламные продукты необходимы для эффективного продвижения, а также какие форматы будут интересны маркетологам в 2022 году. Также модератор дискуссии Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что индустрия учится жить в новой парадигме, где роль покупателя в коммуникации становится более решающей на фоне осознанного потребления.Во время первого блока сессии фарм-коммуникаций спикеры сосредоточились на теме продвижения в постковидной реальности. Модерировала дискуссию Карина Оганджанян, представитель Lions Health/Cannes Lions в России, Академик Академии Рекламы, вице-президент TWIGA Communication Group. Второй блок сессии, посвященной фарм-коммуникациям (модератор: Ирина Романова, исполнительный директор PHD), охватил тему новых медийных возможностей в отрасли. О возможностях онлайн-торговли для аптечного бизнеса более подробно рассказали: Михаил Фиронов (MDP), Марина Беляева (Bayer Russia & CIS), Мария Корниенко (Wavemaker), Наталья Паршикова (СБЕР ЕАПТЕКА), Светлана Ширяева (Риалвеб), Иван Павлов (STADA Russia), Константин Исанин (Яндекс Маркет, категория Здоровье).В сессии TV2B регионы приняли участие: Елена Кузнецова (GFK), Илья Попов (Газпром-Медиа), Марина Капешкина (Медиа 1) и Владимир Бабков (Эверест). Модератором сессии выступила Елена Батракова (Национальный Рекламный Альянс). Участники обсудили новый импульс развития регионов, как сегодняшний фокус интересов и потребления населения смещается вглубь страны. Это отражается в росте внутреннего туризма, спросе на локальные товары, инвестициях государства в развитие инфраструктуры регионов, растущем интересе людей к жизни в других частях России. Региональная телевизионная реклама, в свою очередь, выступает акселератором российского бизнеса, ведь многие федеральные бренды выросли из региональных, используя ТВ в качестве основного канала для продвижения.В этом году Форум посетили 2800 участников с соблюдением правил COVID FREE, а двухдневный прямой эфир стратегических сессий посмотрели 20 тысяч интернет-пользователей. Оргкомитет Форума представит запись отраслевых дискуссий для публичного доступа. Следите за обновлениями индустриального контент-портала ADPASS.Официальный сайт Форума.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы