Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/finlyandiya-1753015857.html
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании - РИА Новости, 04.10.2021
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании
Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:28
2021-10-04T16:27
в мире
сша
йохан бекман
джордж сорос
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa78e20c67bdfd7b9902d5b01ddf164f.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман."Это часть международной провокационной кампании, информационная спецоперация нового типа, где речь о массовом объеме неких данных, суть которых никто не может проверить. Сотни политиков из более чем 90 стран. То есть некое перечисление всего мира по сути. Всех политиков", - сказал Бекман РИА Новости.Ученый считает, что данные публикации призваны развлечь широкую публику, отвлекая ее внимание.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/dubay-1753010172.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kreml-1752987458.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_02f5be1652115893a215637c018651c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, йохан бекман, джордж сорос, "досье пандоры"
15:28 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании

В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью международной провокационной кампании

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / Pavel Parmenov
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман.
"Это часть международной провокационной кампании, информационная спецоперация нового типа, где речь о массовом объеме неких данных, суть которых никто не может проверить. Сотни политиков из более чем 90 стран. То есть некое перечисление всего мира по сути. Всех политиков", - сказал Бекман РИА Новости.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 15:02
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"
Ученый считает, что данные публикации призваны развлечь широкую публику, отвлекая ее внимание.
"Офшоры - это законные юридические зоны налогового планирования. Им десятки лет. Они были и будут. Всё равно что сказать, что у человека есть банковский счет. Неясно, в чем суть "новости". Считаю, что это попытка отвлечь нас с вами от более насущных проблем, в том числе экономических", - подчеркнул Бекман.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:38В мире
В Кремле отреагировали на публикацию "досье Пандоры"
 
В миреСШАЙохан БекманДжордж Сорос"досье Пандоры"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния