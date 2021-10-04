15:28 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании
В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью международной провокационной кампании
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман.
"Это часть международной провокационной кампании, информационная спецоперация нового типа, где речь о массовом объеме неких данных, суть которых никто не может проверить. Сотни политиков из более чем 90 стран. То есть некое перечисление всего мира по сути. Всех политиков", - сказал Бекман РИА Новости.
Вчера, 15:02Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"
Ученый считает, что данные публикации призваны развлечь широкую публику, отвлекая ее внимание.
"Офшоры - это законные юридические зоны налогового планирования. Им десятки лет. Они были и будут. Всё равно что сказать, что у человека есть банковский счет. Неясно, в чем суть "новости". Считаю, что это попытка отвлечь нас с вами от более насущных проблем, в том числе экономических", - подчеркнул Бекман.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.