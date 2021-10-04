https://ria.ru/20211004/finlyandiya-1753015857.html

В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании

В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании - РИА Новости, 04.10.2021

В Финляндии "досье Пандоры" назвали частью провокационной кампании

Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:28

2021-10-04T15:28

2021-10-04T16:27

в мире

сша

йохан бекман

джордж сорос

"досье пандоры"

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Специальной операцией нового типа в рамках международной провокационной кампании назвал "досье Пандоры" доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман."Это часть международной провокационной кампании, информационная спецоперация нового типа, где речь о массовом объеме неких данных, суть которых никто не может проверить. Сотни политиков из более чем 90 стран. То есть некое перечисление всего мира по сути. Всех политиков", - сказал Бекман РИА Новости.Ученый считает, что данные публикации призваны развлечь широкую публику, отвлекая ее внимание.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/dubay-1753010172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kreml-1752987458.html

сша

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в мире, сша, йохан бекман, джордж сорос, "досье пандоры"