https://ria.ru/20211004/finlyandiya-1752992966.html

Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка

Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка - РИА Новости, 04.10.2021

Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка

Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (Девушки берут власть),... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:57

2021-10-04T13:57

2021-10-04T13:57

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саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (Девушки берут власть), сообщает канцелярия финского главы.Girls Takeover - это часть празднования Международного дня девочек, где девушки в разных странах мира выступают в роли лидеров. Мероприятие проводится в Финляндии в пятый раз."Шестнадцатилетняя Нелла Салминен станет рабочим партнером президента республики Саули Ниинистё в среду, 6 октября, в рамках Girls Takeover, мероприятия по защите прав детей. В этом году цель кампании - поднять вопрос о влиянии информации на равноправие", - говорится в сообщении.В течение дня Ниинистё и Салминен примут участие в виртуальном мероприятии по климату. Они также встретятся с главой Центрального союза женских объединений Финляндии, супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета. Салминен также выступит с речью, посвященной равноправию.В 2020 году в рамках Международного дня девочек премьер-министром Финляндии на один день становилась шестнадцатилетняя Аава Мурто, сообщало правительство страны.

https://ria.ru/20200828/lgbt-1576394004.html

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в мире, оон, финляндия, саули ниинисте