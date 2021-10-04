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Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка
Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка - РИА Новости, 04.10.2021
Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка
Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (Девушки берут власть),... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:57
2021-10-04T13:57
в мире
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финляндия
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (Девушки берут власть), сообщает канцелярия финского главы.Girls Takeover - это часть празднования Международного дня девочек, где девушки в разных странах мира выступают в роли лидеров. Мероприятие проводится в Финляндии в пятый раз."Шестнадцатилетняя Нелла Салминен станет рабочим партнером президента республики Саули Ниинистё в среду, 6 октября, в рамках Girls Takeover, мероприятия по защите прав детей. В этом году цель кампании - поднять вопрос о влиянии информации на равноправие", - говорится в сообщении.В течение дня Ниинистё и Салминен примут участие в виртуальном мероприятии по климату. Они также встретятся с главой Центрального союза женских объединений Финляндии, супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета. Салминен также выступит с речью, посвященной равноправию.В 2020 году в рамках Международного дня девочек премьер-министром Финляндии на один день становилась шестнадцатилетняя Аава Мурто, сообщало правительство страны.
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в мире, оон, финляндия, саули ниинисте
13:57 04.10.2021
 
Напарницей президента Финляндии на один день станет 16-летняя девушка

Глава Финляндии Саули Ниинисте один день будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду будет работать вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (Девушки берут власть), сообщает канцелярия финского главы.
Girls Takeover - это часть празднования Международного дня девочек, где девушки в разных странах мира выступают в роли лидеров. Мероприятие проводится в Финляндии в пятый раз.
"Шестнадцатилетняя Нелла Салминен станет рабочим партнером президента республики Саули Ниинистё в среду, 6 октября, в рамках Girls Takeover, мероприятия по защите прав детей. В этом году цель кампании - поднять вопрос о влиянии информации на равноправие", - говорится в сообщении.
В течение дня Ниинистё и Салминен примут участие в виртуальном мероприятии по климату. Они также встретятся с главой Центрального союза женских объединений Финляндии, супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета. Салминен также выступит с речью, посвященной равноправию.
В 2020 году в рамках Международного дня девочек премьер-министром Финляндии на один день становилась шестнадцатилетняя Аава Мурто, сообщало правительство страны.
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В миреООНФинляндияСаули Ниинисте
 
 
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