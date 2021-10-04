https://ria.ru/20211004/ekskursii-1753033531.html

В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях

В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях - РИА Новости, 04.10.2021

В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях

Запрет на проведение групповых экскурсий с участием непривитых от коронавируса граждан вводится в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:52

2021-10-04T16:52

2021-10-04T16:52

туризм

калининградская область

новости - туризм

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1920x0_80_0_0_27db18a0fa86558795110c81d0a36771.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Запрет на проведение групповых экскурсий с участием непривитых от коронавируса граждан вводится в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.В Калининградской области вводятся новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом."Введен запрет на проведение автобусных и пешеходных групповых экскурсий с участием граждан, невакцинированных либо не перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211004/kovid-1753000103.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии