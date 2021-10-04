https://ria.ru/20211004/ekskursii-1753033531.html
В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях
В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях - РИА Новости, 04.10.2021
В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях
Запрет на проведение групповых экскурсий с участием непривитых от коронавируса граждан вводится в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:52
2021-10-04T16:52
2021-10-04T16:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Запрет на проведение групповых экскурсий с участием непривитых от коронавируса граждан вводится в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.В Калининградской области вводятся новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом."Введен запрет на проведение автобусных и пешеходных групповых экскурсий с участием граждан, невакцинированных либо не перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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калининградская область, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях
В Калининградской области запретили групповые экскурсии с непривитыми гражданами