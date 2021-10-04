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https://ria.ru/20211004/dubay-1753010172.html
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:02
2021-10-04T16:27
в мире
багамы
британские виргинские острова
сша
джордж сорос
дубай
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)."Шейх Мухаммед был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях через эмиратскую компанию Axiom Limited, которая частично принадлежала его инвестиционному конгломерату Dubai Holding. Все три компании были созданы в 2008 году на Британских Виргинских островах и на Багамах. Эти компании использовались для международного расширения основного бизнеса его компании Axiom Limited. Деятельность созданной на Багамах компании в настоящее время приостановлена, но она не ликвидирована, другие компании были закрыты", - отмечается в расследовании.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/kitay-1752992104.html
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в мире, багамы, британские виргинские острова, сша, джордж сорос, дубай, "досье пандоры"
15:02 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"

В "досье Пандоры" говорится, что правитель Дубая использовал офшоры на Виргинских островах

© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
"Шейх Мухаммед был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях через эмиратскую компанию Axiom Limited, которая частично принадлежала его инвестиционному конгломерату Dubai Holding. Все три компании были созданы в 2008 году на Британских Виргинских островах и на Багамах. Эти компании использовались для международного расширения основного бизнеса его компании Axiom Limited. Деятельность созданной на Багамах компании в настоящее время приостановлена, но она не ликвидирована, другие компании были закрыты", - отмечается в расследовании.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:55
В "досье Пандоры" попали трое китайских политиков
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:00
В "досье Пандоры" фигурируют президенты Конго и Габона
 
В миреБагамыБританские Виргинские островаСШАДжордж СоросДубай"досье Пандоры"
 
 
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