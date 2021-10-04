15:02 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"
В "досье Пандоры" говорится, что правитель Дубая использовал офшоры на Виргинских островах
© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
"Шейх Мухаммед был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях через эмиратскую компанию Axiom Limited, которая частично принадлежала его инвестиционному конгломерату Dubai Holding. Все три компании были созданы в 2008 году на Британских Виргинских островах и на Багамах. Эти компании использовались для международного расширения основного бизнеса его компании Axiom Limited. Деятельность созданной на Багамах компании в настоящее время приостановлена, но она не ликвидирована, другие компании были закрыты", - отмечается в расследовании.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.