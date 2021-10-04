https://ria.ru/20211004/dubay-1753010172.html

Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"

Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Правитель Дубая фигурирует в "досье Пандоры"

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:02

2021-10-04T15:02

2021-10-04T16:27

в мире

багамы

британские виргинские острова

сша

джордж сорос

дубай

"досье пандоры"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)."Шейх Мухаммед был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях через эмиратскую компанию Axiom Limited, которая частично принадлежала его инвестиционному конгломерату Dubai Holding. Все три компании были созданы в 2008 году на Британских Виргинских островах и на Багамах. Эти компании использовались для международного расширения основного бизнеса его компании Axiom Limited. Деятельность созданной на Багамах компании в настоящее время приостановлена, но она не ликвидирована, другие компании были закрыты", - отмечается в расследовании.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/kitay-1752992104.html

https://ria.ru/20211004/ofshory-1752949819.html

багамы

британские виргинские острова

сша

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, багамы, британские виргинские острова, сша, джордж сорос, дубай, "досье пандоры"