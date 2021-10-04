https://ria.ru/20211004/dose_pandory-1752984065.html
Эксперт связал покушение на Шефира с информацией из "досье Пандоры"
Эксперт связал покушение на Шефира с информацией из "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперт связал покушение на Шефира с информацией из "досье Пандоры"
Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло быть попыткой заставить его молчать в связи с предстоящей публикацией РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:26
2021-10-04T13:26
2021-10-04T13:30
в мире
украина
владимир зеленский
владимир жарихин
покушение на советника президента украины шефира
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло быть попыткой заставить его молчать в связи с предстоящей публикацией данных "досье Пандоры" о возможных офшорах главы государства, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее газета Guardian со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) сообщила, что Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Шефиру. По данным газеты, до того как стать главой Украины, Зеленский задекларировал свои активы, в том числе машины, недвижимость и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Однако некоторые из своих акций он не раскрыл. Перед этим Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это."Шефир обозначен как денежный кошелек Зеленского, и ему, может, было дано предупреждение помалкивать по этим офшорным вопросам. Не исключаю, что со стороны Зеленского" , - отметил политолог.По мнению Жарихина, "ничего удивительного нет в тех данных, которые обнародовали по украинскому президенту". "Он типичный украинский предприниматель, который в последнюю очередь обращает внимание на действующее в стране законодательство, которое они сами зачастую принимают", - указала аналитик.Он напомнил, что сам Зеленский недавно провел через Верховную раду Украины антиолигархический закон. "Хотя при этом, получается, к этой категории олигархов, которые отличаются тем, что прячут деньги за границей в офшорных безналоговых местах, относится и сам Зеленский. Безусловно, явно совершенно, силы, относящиеся негативно к Зеленскому, высветили ту информацию. Шефиру было дано предупреждение: "если все это будет раскручиваться, помалкивай, иначе придется заставить тебя помолчать", - заключил эксперт.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир жарихин, покушение на советника президента украины шефира, "досье пандоры"
13:26 04.10.2021 (обновлено: 13:30 04.10.2021)
Эксперт связал покушение на Шефира с информацией из "досье Пандоры"
Аналитик Жарихин связал покушение на Сергея Шефира с информацией из "досье Пандоры"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского
Сергея Шефира могло быть попыткой заставить его молчать в связи с предстоящей публикацией данных "досье Пандоры" о возможных офшорах главы государства, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин
.
Ранее газета Guardian со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) сообщила, что Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Шефиру. По данным газеты, до того как стать главой Украины, Зеленский задекларировал свои активы, в том числе машины, недвижимость и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Однако некоторые из своих акций он не раскрыл. Перед этим Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
"Когда хотят убрать богатого пассажира, который ездит на заднем сиденье, и при этом стреляют в двери водителя, то, скорее, его хотели не убрать, а хотели дать некое предупреждение в данном случае. Я думаю, об этой публикации ("досье Пандоры") стало известно, и не исключаю, что это было предупреждением Шефиру помалкивать, а иначе уже по другой двери начнут стрелять", - сказал эксперт РИА Новости.
"Шефир обозначен как денежный кошелек Зеленского, и ему, может, было дано предупреждение помалкивать по этим офшорным вопросам. Не исключаю, что со стороны Зеленского" , - отметил политолог.
По мнению Жарихина, "ничего удивительного нет в тех данных, которые обнародовали по украинскому президенту". "Он типичный украинский предприниматель, который в последнюю очередь обращает внимание на действующее в стране законодательство, которое они сами зачастую принимают", - указала аналитик.
Он напомнил, что сам Зеленский недавно провел через Верховную раду
Украины антиолигархический закон. "Хотя при этом, получается, к этой категории олигархов, которые отличаются тем, что прячут деньги за границей в офшорных безналоговых местах, относится и сам Зеленский. Безусловно, явно совершенно, силы, относящиеся негативно к Зеленскому, высветили ту информацию. Шефиру было дано предупреждение: "если все это будет раскручиваться, помалкивай, иначе придется заставить тебя помолчать", - заключил эксперт.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса
, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США
названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.