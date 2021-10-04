https://ria.ru/20211004/donbass-1752951387.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения в жилых районах

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения в жилых районах - РИА Новости, 04.10.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения в жилых районах

Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:08

2021-10-04T11:08

2021-10-04T11:08

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украина

киев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.По его словам, украинские силовики из 24-й бригады разместили две бронированные разведывательно-дозорные машины на территории жилого дома в подконтрольном Киеву городе Попасная.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211002/donbass-1752786559.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр