https://ria.ru/20211004/deputaty-1752956710.html
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
Кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами, пояснили РИА Новости в "Единой России". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:34
2021-10-04T11:34
2021-10-04T11:34
политика
единая россия
госдума рф
цик рф
владимир машков
ольга баталина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами, пояснили РИА Новости в "Единой России".Ранее источник сообщил РИА Новости, что замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутата Госдумы Баталину, следует из проекта постановления комиссии.Так, отвечая на вопрос, нужно ли кандидатам в депутаты на момент принятия мандата уйти со своих рабочих мест, собеседник агентства пояснил, что "без заявления (на увольнение - ред.) их фамилии не стояли бы в проекте постановления ЦИК (о регистрации депутатов Госдумы)"."Для того, чтобы стать депутатом, нужно (уйти со своих постов - ред.) обоим", - подчеркнул источник, отвечая на вопрос агентства, должны ли Баталина и Владимир Машков покинуть посты замминистра труда и худрука Театра Олега Табакова, соответственно.При этом Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму, сообщил позже РИА Новости источник в ЕР.
https://ria.ru/20211004/gosduma-1752947371.html
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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, владимир машков, ольга баталина
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
Кандидаты в депутаты Госдумы должны покинуть рабочие места на момент регистрации