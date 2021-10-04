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В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
Кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами, пояснили РИА Новости в "Единой России". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:34
2021-10-04T11:34
политика
единая россия
госдума рф
цик рф
владимир машков
ольга баталина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами, пояснили РИА Новости в "Единой России".Ранее источник сообщил РИА Новости, что замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутата Госдумы Баталину, следует из проекта постановления комиссии.Так, отвечая на вопрос, нужно ли кандидатам в депутаты на момент принятия мандата уйти со своих рабочих мест, собеседник агентства пояснил, что "без заявления (на увольнение - ред.) их фамилии не стояли бы в проекте постановления ЦИК (о регистрации депутатов Госдумы)"."Для того, чтобы стать депутатом, нужно (уйти со своих постов - ред.) обоим", - подчеркнул источник, отвечая на вопрос агентства, должны ли Баталина и Владимир Машков покинуть посты замминистра труда и худрука Театра Олега Табакова, соответственно.При этом Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму, сообщил позже РИА Новости источник в ЕР.
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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, владимир машков, ольга баталина
11:34 04.10.2021
 
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы

Кандидаты в депутаты Госдумы должны покинуть рабочие места на момент регистрации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами, пояснили РИА Новости в "Единой России".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутата Госдумы Баталину, следует из проекта постановления комиссии.
Так, отвечая на вопрос, нужно ли кандидатам в депутаты на момент принятия мандата уйти со своих рабочих мест, собеседник агентства пояснил, что "без заявления (на увольнение - ред.) их фамилии не стояли бы в проекте постановления ЦИК (о регистрации депутатов Госдумы)".
"Для того, чтобы стать депутатом, нужно (уйти со своих постов - ред.) обоим", - подчеркнул источник, отвечая на вопрос агентства, должны ли Баталина и Владимир Машков покинуть посты замминистра труда и худрука Театра Олега Табакова, соответственно.
При этом Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму, сообщил позже РИА Новости источник в ЕР.
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:48
ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФЦИК РФВладимир МашковОльга Баталина
 
 
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