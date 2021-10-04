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Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом
Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом - РИА Новости, 04.10.2021
Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом
Басманный суд Москвы дал бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу время до 15 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела об организации убийств, РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:08
2021-10-04T19:08
происшествия
хабаровский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы дал бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу время до 15 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела об организации убийств, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об установлении до 15 октября срока для ознакомления с материалами уголовного дела Фургалу и его защитникам", - сказали в суде.Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору до 7 декабря.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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хабаровский край
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россия
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происшествия, хабаровский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, уголовное дело сергея фургала
19:08 04.10.2021
 
Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом

Басманный суд Москвы ограничил экс-губернатору Фургалу время ознакомления с делом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы дал бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу время до 15 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела об организации убийств, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об установлении до 15 октября срока для ознакомления с материалами уголовного дела Фургалу и его защитникам", - сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору до 7 декабря.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияХабаровский крайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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