https://ria.ru/20211004/delo-1753064240.html

Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом

Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом - РИА Новости, 04.10.2021

Суд ограничил Фургалу время ознакомления с делом

Басманный суд Москвы дал бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу время до 15 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела об организации убийств, РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:08

2021-10-04T19:08

2021-10-04T19:08

происшествия

хабаровский край

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы дал бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу время до 15 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела об организации убийств, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об установлении до 15 октября срока для ознакомления с материалами уголовного дела Фургалу и его защитникам", - сказали в суде.Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору до 7 декабря.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

хабаровский край

москва

россия

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происшествия, хабаровский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, уголовное дело сергея фургала