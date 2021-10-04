https://ria.ru/20211004/chernogoriya-1752959442.html

В посольстве в Черногории прокомментировали задержание Чуяна и Исмаилова

В посольстве в Черногории прокомментировали задержание Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 04.10.2021

В посольстве в Черногории прокомментировали задержание Чуяна и Исмаилова

Посольство РФ в Черногории пока не получало официальной информации по задержанным в стране экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну и бывшему владельцу... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:45

2021-10-04T11:45

2021-10-04T12:15

черногория

россия

в мире

тельман исмаилов

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

мило джуканович

игорь чуян

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории пока не получало официальной информации по задержанным в стране экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Пока еще официального подтверждения (по Чуяну) не получили, но здесь скорее да, можно сказать, что все имеет место. Насчет Исмаилова у нас подтверждения тоже пока нет, официальной информацией не располагаем", - сообщил РИА Новости представитель посольства.В дипмиссии отметили, что "естественно, что нас по этому поводу должны проинформировать черногорские власти, компетентные органы". "Ждем от них какую-то информацию. Пока только из СМИ (узнаем), пока официальной информации нет. Так же, как и вы, видели это в газетах", - отметили в посольстве.Также посольство опровергло сообщения, что у России есть только 18 дней для подачи запроса на выдачу Исмаилова. Ранее издание Vijesti, цитируя постановление Высшего суда в Подгорице, сообщало, что от России потребуется официальный запрос на выдачу Исмаилова, который должен быть подан за 18 дней после помещения под стражу. Газета добавила, что этот срок может быть увеличен максимум до 40 дней. Кроме того, суд постановил, что пребывание предпринимателя в экстрадиционном изоляторе в Черногории до его выдачи России может продолжаться не более 8 месяцев."Таких сроков точно не существует. Не могу никак прокомментировать, это какая-то газетная история", - сказали РИА Новости в дипмиссии.Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Марина Русакова. Бизнесмен был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режимаГлава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич сказал в субботу РИА Новости, что полиция республики в пятницу, в день МВД страны, задержала разыскиваемого Россией бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным ряда СМИ, является экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По словам парламентария, полиция и прокуратура должны начать обстоятельное расследование, "кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один, и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем".

https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752683016.html

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752798033.html

https://ria.ru/20211002/chernogoriya-1752791534.html

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черногория, россия, в мире, тельман исмаилов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), мило джуканович, игорь чуян