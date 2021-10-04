https://ria.ru/20211004/bezrabotitsa-1753064387.html
Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе
Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе - РИА Новости, 04.10.2021
Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился почти на 10%, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:11
2021-10-04T19:11
2021-10-04T19:11
республика ингушетия
экономика
общество
безработица
республика ингушетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg
НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился почти на 10%, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев."Численность безработных граждан в этом году составляет более 39 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 9,8% и составил 15,2%, в то время как показатель общей безработицы находится в пределах 30%", - приводит слова Муталиева пресс-служба правительства региона.Он также отметил, что в республике увеличилось и количество вакансий, заявленных работодателями, в 2020 году их было 344, в текущем году – уже 747."В целях восстановления численности занятого населения до допандемических значений был утвержден комплекс мер, в рамках которого на сегодня охвачено свыше 11 тысяч и трудоустроено 5504 человека", - добавил министр.Муталиев заметил, что в регионе также реализуются меры господдержки для работодателей по стимулированию найма безработных граждан. В частности, на портале "Работа в России" зарегистрировались и подали заявки о потребности в работниках с целью получения субсидии 32 работодателя."Количество заявленных вакантных должностей составляет 3872, из них выдано 2573 (59,3%) направления на работу. Отмечу, что по этому показателю республика занимает первое место по Северокавказскому федеральному округу", - уточнил министр.
https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html
https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1c84b104aed186e4d24d76744ccbc1c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, безработица, республика ингушетия, россия
Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе
Глава Минтруда Ингушетии Муталиев: уровень безработицы в регионе сократился почти на 10%
НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости.
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии
в текущем году снизился почти на 10%, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев.
"Численность безработных граждан в этом году составляет более 39 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 9,8% и составил 15,2%, в то время как показатель общей безработицы находится в пределах 30%", - приводит слова Муталиева пресс-служба правительства региона.
Он также отметил, что в республике увеличилось и количество вакансий, заявленных работодателями, в 2020 году их было 344, в текущем году – уже 747.
"В целях восстановления численности занятого населения до допандемических значений был утвержден комплекс мер, в рамках которого на сегодня охвачено свыше 11 тысяч и трудоустроено 5504 человека", - добавил министр.
Муталиев заметил, что в регионе также реализуются меры господдержки для работодателей по стимулированию найма безработных граждан. В частности, на портале "Работа в России" зарегистрировались и подали заявки о потребности в работниках с целью получения субсидии 32 работодателя.
"Количество заявленных вакантных должностей составляет 3872, из них выдано 2573 (59,3%) направления на работу. Отмечу, что по этому показателю республика занимает первое место по Северокавказскому федеральному округу", - уточнил министр.