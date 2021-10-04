https://ria.ru/20211004/bezrabotitsa-1753064387.html

Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе

Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе - РИА Новости, 04.10.2021

Власти Ингушетии сообщили о сокращении уровня безработицы в регионе

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился почти на 10%, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:11

2021-10-04T19:11

2021-10-04T19:11

республика ингушетия

экономика

общество

безработица

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился почти на 10%, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев."Численность безработных граждан в этом году составляет более 39 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 9,8% и составил 15,2%, в то время как показатель общей безработицы находится в пределах 30%", - приводит слова Муталиева пресс-служба правительства региона.Он также отметил, что в республике увеличилось и количество вакансий, заявленных работодателями, в 2020 году их было 344, в текущем году – уже 747."В целях восстановления численности занятого населения до допандемических значений был утвержден комплекс мер, в рамках которого на сегодня охвачено свыше 11 тысяч и трудоустроено 5504 человека", - добавил министр.Муталиев заметил, что в регионе также реализуются меры господдержки для работодателей по стимулированию найма безработных граждан. В частности, на портале "Работа в России" зарегистрировались и подали заявки о потребности в работниках с целью получения субсидии 32 работодателя."Количество заявленных вакантных должностей составляет 3872, из них выдано 2573 (59,3%) направления на работу. Отмечу, что по этому показателю республика занимает первое место по Северокавказскому федеральному округу", - уточнил министр.

https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html

https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, безработица, республика ингушетия, россия