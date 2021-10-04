https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753044589.html

Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко

Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко - РИА Новости, 04.10.2021

Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко

Спецпредставитель "КП" Валентин Алфимов подтвердил РИА Новости, что адвокаты встретились с задержанным задержанным корреспондентом белорусской версии... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:34

2021-10-04T17:34

2021-10-04T17:40

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель "КП" Валентин Алфимов подтвердил РИА Новости, что адвокаты встретились с задержанным задержанным корреспондентом белорусской версии "Комсомольской правды" Геннадием Можейко."Да. Встретились в Окрестино (изолятор временного содержания - ред.). Сколько шла встреча - не говорят. При адвокате Гену допросили. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Он чувствует себя нормально. Адвокат говорит: "Жив, здоров", - рассказал Алфимов ."Где задержали - в Москве или в Белоруссии - неизвестно. Делом занимается КГБ. Ему инкриминируют две статьи," - отметил Алфимов.Как рассказал собеседник, вечером он планирует встретиться с адвокатами. Сейчас уточняет время и "будем дальше вести работу".Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753034347.html

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в мире, белоруссия, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия