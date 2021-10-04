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Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко
Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко - РИА Новости, 04.10.2021
Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко
Спецпредставитель "КП" Валентин Алфимов подтвердил РИА Новости, что адвокаты встретились с задержанным задержанным корреспондентом белорусской версии... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:34
2021-10-04T17:40
в мире
белоруссия
москва
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мария захарова
россия
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель "КП" Валентин Алфимов подтвердил РИА Новости, что адвокаты встретились с задержанным задержанным корреспондентом белорусской версии "Комсомольской правды" Геннадием Можейко."Да. Встретились в Окрестино (изолятор временного содержания - ред.). Сколько шла встреча - не говорят. При адвокате Гену допросили. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Он чувствует себя нормально. Адвокат говорит: "Жив, здоров", - рассказал Алфимов ."Где задержали - в Москве или в Белоруссии - неизвестно. Делом занимается КГБ. Ему инкриминируют две статьи," - отметил Алфимов.Как рассказал собеседник, вечером он планирует встретиться с адвокатами. Сейчас уточняет время и "будем дальше вести работу".Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html
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в мире, белоруссия, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия
17:34 04.10.2021 (обновлено: 17:40 04.10.2021)
 
Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко

Адвокаты встретились с задержанным Геннадием Можейко, он чувствует себя нормально

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель "КП" Валентин Алфимов подтвердил РИА Новости, что адвокаты встретились с задержанным задержанным корреспондентом белорусской версии "Комсомольской правды" Геннадием Можейко.
"Да. Встретились в Окрестино (изолятор временного содержания - ред.). Сколько шла встреча - не говорят. При адвокате Гену допросили. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Он чувствует себя нормально. Адвокат говорит: "Жив, здоров", - рассказал Алфимов .
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
17:05
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
"Где задержали - в Москве или в Белоруссии - неизвестно. Делом занимается КГБ. Ему инкриминируют две статьи," - отметил Алфимов.
Как рассказал собеседник, вечером он планирует встретиться с адвокатами. Сейчас уточняет время и "будем дальше вести работу".
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
16:54
Можейко допросили в качестве подозреваемого
 
В миреБелоруссияМоскваДмитрий ПесковВладимир СунгоркинМария ЗахароваРоссия
 
 
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