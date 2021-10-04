Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753012946.html
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии - РИА Новости, 04.10.2021
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии
Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) на сессии в понедельник одобрил законопроект о приостановке действия соглашения с РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:15
2021-10-04T15:26
в мире
белоруссия
сша
минск
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745997445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de0b3cd95976c4c67ec39689180b10d6.jpg
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) на сессии в понедельник одобрил законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщила пресс-служба верхней палаты.Ранее в понедельник нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ рассматривался депутатами в единственном чтении. Законопроект должен быть еще подписан президентом страны."Совет республики одобрил проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Совета республики.Согласно сообщению, "в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Республики Беларусь, главой государства согласована целесообразность приостановления действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного 8 января 2020 года в Брюсселе".В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, это ответная мера на недружественные действия Запада в отношении Минска, сообщала тогда пресс-служба главы государства. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документом предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752959675.html
https://ria.ru/20210912/peskov-1749779547.html
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745997445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_168ce37bbf98bf61d77bc630ea94f153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, сша, минск, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии
15:15 04.10.2021 (обновлено: 15:26 04.10.2021)
 
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку соглашения с ЕС о реадмиссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) на сессии в понедельник одобрил законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщила пресс-служба верхней палаты.
Ранее в понедельник нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ рассматривался депутатами в единственном чтении. Законопроект должен быть еще подписан президентом страны.
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:46
Парламент в Минске принял проект о приостановке договора с ЕС о реадмиссии
"Совет республики одобрил проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Совета республики.
Согласно сообщению, "в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Республики Беларусь, главой государства согласована целесообразность приостановления действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного 8 января 2020 года в Брюсселе".
В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, это ответная мера на недружественные действия Запада в отношении Минска, сообщала тогда пресс-служба главы государства. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документом предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 21:10Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков
 
В миреБелоруссияСШАМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
02:10Сервис Instagram возобновил работу
Лента новостейМолния