15:15 04.10.2021 (обновлено: 15:26 04.10.2021)
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку соглашения с ЕС о реадмиссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) на сессии в понедельник одобрил законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщила пресс-служба верхней палаты.
Ранее в понедельник нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ рассматривался депутатами в единственном чтении. Законопроект должен быть еще подписан президентом страны.
"Совет республики одобрил проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Совета республики.
Согласно сообщению, "в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Республики Беларусь, главой государства согласована целесообразность приостановления действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного 8 января 2020 года в Брюсселе".
В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, это ответная мера на недружественные действия Запада в отношении Минска, сообщала тогда пресс-служба главы государства. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документом предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.