https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752963672.html

Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса

Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса - РИА Новости, 04.10.2021

Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса

Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии в понедельник в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, передает... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:01

2021-10-04T12:01

2021-10-04T12:01

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белоруссия

олег белоконев

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии в понедельник в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, передает агентство Sputnik Беларусь.Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала, что в нее внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет."Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси… приняли в первом чтении законопроект "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь". Проект закона "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь" 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым", - говорится в сообщении.Документ должен быть рассмотрен во втором чтении, затем вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента. После этого закон должен подписать президент.

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

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в мире, белоруссия, олег белоконев