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Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса
Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса - РИА Новости, 04.10.2021
Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса
Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии в понедельник в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, передает... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:01
2021-10-04T12:01
в мире
белоруссия
олег белоконев
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии в понедельник в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, передает агентство Sputnik Беларусь.Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала, что в нее внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет."Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси… приняли в первом чтении законопроект "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь". Проект закона "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь" 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым", - говорится в сообщении.Документ должен быть рассмотрен во втором чтении, затем вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента. После этого закон должен подписать президент.
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в мире, белоруссия, олег белоконев
12:01 04.10.2021
 
Белоруссия приняла в I чтении законопроект об изменении уголовного кодекса

В Белоруссии приняли в I чтении проект об уголовной ответственности за призывы к санкциям

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии в понедельник в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, передает агентство Sputnik Беларусь.
Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала, что в нее внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.
"Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси… приняли в первом чтении законопроект "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь". Проект закона "Об изменении уголовного кодекса Республики Беларусь" 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым", - говорится в сообщении.
Документ должен быть рассмотрен во втором чтении, затем вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента. После этого закон должен подписать президент.
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