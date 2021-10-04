11:46 04.10.2021 (обновлено: 12:34 04.10.2021)
Парламент в Минске принял проект о приостановке договора с ЕС о реадмиссии
Белорусский парламент принял законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщила пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.
"Депутаты приняли проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Документ рассматривался депутатами в единственном чтении. Законопроект также должен быть рассмотрен в верхней палате парламента, а в случае его одобрения ею подписан президентом страны.
В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, это ответная мера на недружественные действия Запада в отношении Минска, сообщала пресс-служба главы государства. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документов предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.