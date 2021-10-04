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В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией - РИА Новости, 04.10.2021
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией
Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что объединение экономических потенциалов Минска и Москвы станет хорошим ответом на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:27
2021-10-04T11:31
в мире
сша
москва
одкб
евросоюз
содружество
александр лукашенко
владимир макей
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что объединение экономических потенциалов Минска и Москвы станет хорошим ответом на санкции Запада.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии. Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября."Что касается углубления интеграции в рамках Союзного государства, то недавние договоренности лидеров Беларуси и России вплотную приблизили нас к главной цели длительных переговоров – созданию равных условий для субъектов хозяйствования. Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада", - сказал Андрейченко, выступая на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.По словам Андрейченко, белорусские "парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии".Он также отметил, что важные задачи депутатам предстоит решить в рамках реализации программы межпарламентского сотрудничества, где ведущим приоритетом является укрепление стратегического сотрудничества с Россией, Китаем, государствами СНГ. "Принципы добрососедства и взаимного доверия, учет интересов всех государств, принятие решений на основе консенсуса присущи и Содружеству Независимых Государств. В рамках председательства Беларуси в СНГ особое внимание уделяется координации усилий с нашими союзниками в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, особенно в целях обеспечения безопасности в регионе, - добавил спикер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ранее Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752044408.html
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в мире, сша, москва, одкб, евросоюз, содружество , александр лукашенко, владимир макей , михаил мишустин, россия
11:27 04.10.2021 (обновлено: 11:31 04.10.2021)
 
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией

В Минске призвали ответить на санкции Запада объединением потенциалов Белоруссии и России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Андрейченко
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что объединение экономических потенциалов Минска и Москвы станет хорошим ответом на санкции Запада.
Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии. Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
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"Что касается углубления интеграции в рамках Союзного государства, то недавние договоренности лидеров Беларуси и России вплотную приблизили нас к главной цели длительных переговоров – созданию равных условий для субъектов хозяйствования. Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада", - сказал Андрейченко, выступая на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.
По словам Андрейченко, белорусские "парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии".
Он также отметил, что важные задачи депутатам предстоит решить в рамках реализации программы межпарламентского сотрудничества, где ведущим приоритетом является укрепление стратегического сотрудничества с Россией, Китаем, государствами СНГ. "Принципы добрососедства и взаимного доверия, учет интересов всех государств, принятие решений на основе консенсуса присущи и Содружеству Независимых Государств. В рамках председательства Беларуси в СНГ особое внимание уделяется координации усилий с нашими союзниками в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, особенно в целях обеспечения безопасности в регионе, - добавил спикер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ранее Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
Флаги России и Белоруссии
10 сентября, 13:36Союзное государство
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В миреСШАМоскваОДКБЕвросоюзСодружествоАлександр ЛукашенкоВладимир МакейМихаил МишустинРоссия
 
 
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