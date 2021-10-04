https://ria.ru/20211004/bali-1753046667.html

Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех

Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех - РИА Новости, 04.10.2021

Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех

Правительство Индонезии объявило в понедельник, что остров Бали будет открыт для иностранных туристов с 14 октября, сообщает индонезийская газета Jakarta Post. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:37

2021-10-04T19:37

2021-10-04T19:37

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство Индонезии объявило в понедельник, что остров Бали будет открыт для иностранных туристов с 14 октября, сообщает индонезийская газета Jakarta Post.Власти страны собирались это сделать 1 сентября, но не получилось из-за ситуации с COVID-19."Аэропорт острова Бали Нгурах-Рай будет открыт для туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и ОАЭ", — цитирует газета слова министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Панджаитана.Он указывает, все туристы будут обязаны иметь при себе подтверждение бронирования отеля и должны пройти восьмидневный карантин за свой счет.Издание напоминает, что в июле и августе остров был закрыт в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Индонезии.В конце августа новостной портал Coconuts Bali сообщал, что Бали являлся одним из регионов Индонезии, где риск подхватить коронавирус был особенно высок. За время пандемии в стране заболели 4,22 миллиона человек, скончались 142 тысячи.

https://ria.ru/20210917/indoneziya-1750517260.html

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