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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211004/bali-1753046667.html
Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех
Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех - РИА Новости, 04.10.2021
Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех
Правительство Индонезии объявило в понедельник, что остров Бали будет открыт для иностранных туристов с 14 октября, сообщает индонезийская газета Jakarta Post. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:37
2021-10-04T19:37
туризм
индонезия
новости - туризм
бали (остров)
туристы
туризм
отдых на море
япония
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство Индонезии объявило в понедельник, что остров Бали будет открыт для иностранных туристов с 14 октября, сообщает индонезийская газета Jakarta Post.Власти страны собирались это сделать 1 сентября, но не получилось из-за ситуации с COVID-19."Аэропорт острова Бали Нгурах-Рай будет открыт для туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и ОАЭ", — цитирует газета слова министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Панджаитана.Он указывает, все туристы будут обязаны иметь при себе подтверждение бронирования отеля и должны пройти восьмидневный карантин за свой счет.Издание напоминает, что в июле и августе остров был закрыт в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Индонезии.В конце августа новостной портал Coconuts Bali сообщал, что Бали являлся одним из регионов Индонезии, где риск подхватить коронавирус был особенно высок. За время пандемии в стране заболели 4,22 миллиона человек, скончались 142 тысячи.
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индонезия, новости - туризм, бали (остров), туристы, туризм, отдых на море, япония, южная корея
19:37 04.10.2021
 
Бали открывается для иностранных туристов, но не для всех

Власти Индонезии с 14 октября будут пускать иностранных туристов на Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Бату Болонг, Бали
Храм Бату Болонг, Бали - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство Индонезии объявило в понедельник, что остров Бали будет открыт для иностранных туристов с 14 октября, сообщает индонезийская газета Jakarta Post.
Власти страны собирались это сделать 1 сентября, но не получилось из-за ситуации с COVID-19.
"Аэропорт острова Бали Нгурах-Рай будет открыт для туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и ОАЭ", — цитирует газета слова министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Панджаитана.
Он указывает, все туристы будут обязаны иметь при себе подтверждение бронирования отеля и должны пройти восьмидневный карантин за свой счет.
Издание напоминает, что в июле и августе остров был закрыт в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Индонезии.
В конце августа новостной портал Coconuts Bali сообщал, что Бали являлся одним из регионов Индонезии, где риск подхватить коронавирус был особенно высок. За время пандемии в стране заболели 4,22 миллиона человек, скончались 142 тысячи.
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 15:52Туризм
В Индонезии расширили список иностранцев, которым разрешен въезд в страну
 
ТуризмИндонезияНовости - ТуризмБали (остров)туристыТуризмотдых на мореЯпонияЮжная Корея
 
 
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