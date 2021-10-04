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Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах
Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах - РИА Новости, 04.10.2021
Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах, где в 2020 году только около 25% сдали экзамен на права с первого раза. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:27
2021-10-04T14:27
2021-10-04T14:27
общество
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах, где в 2020 году только около 25% сдали экзамен на права с первого раза."В 2020 году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.По его словам, водители, регулярно нарушающие правила дорожного движения, "бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях".
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общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах
Глава МВД Колокольцев: качество подготовки водителей оставляет желать лучшего