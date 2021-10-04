https://ria.ru/20211004/avtoshkoly-1753000810.html

Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах

Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах - РИА Новости, 04.10.2021

Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах, где в 2020 году только около 25% сдали экзамен на права с первого раза. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:27

общество

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/91/1519559137_0:53:2310:1352_1920x0_80_0_0_8e57f5e92c64653fbe38a085f50ce6be.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах, где в 2020 году только около 25% сдали экзамен на права с первого раза."В 2020 году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.По его словам, водители, регулярно нарушающие правила дорожного движения, "бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях".

https://ria.ru/20210512/avto-1731897937.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто