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Власти Австралии сверят "досье Пандоры" со своими расследованиями
Власти Австралии сверят "досье Пандоры" со своими расследованиями - РИА Новости, 04.10.2021
Власти Австралии сверят "досье Пандоры" со своими расследованиями
Власти Австралии намерены изучить "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы проверить собственные расследования... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:43
2021-10-04T16:43
в мире
технологии
самоа
австралия
джордж сорос
весь мир
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Австралии намерены изучить "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы проверить собственные расследования причастности австралийцев к офшорным схемам сокрытия капитала, говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Налогового управления страны."Мы, безусловно, посмотрим на эти данные и сравним их с данными, которые мы уже имеем, чтобы выявить потенциальные связи", - заявил директор Налогового управления Австралии Уилл Дэй.В то же время, как сказал он, хотя информация ICIJ представляет интерес, таможня Австралии в своей работе "не опирается" на данные из утечек документов."Мы находим, расследуем и имеем дело со случаями офшорного уклонения от налогообложения круглый год", - сказал Дэй.По его словам, у налоговых органов страны есть международные партнеры, договоры и соглашения, которые позволяют совместно расследовать факты международного уклонения от налогов и преступления.Как подчеркнул Дэй, важно помнить, что попадание в утечку данных не означает автоматически, что действительно имело место уклонение от налогов и преступление. "Есть ряд законных причин, почему кто-то мог открыть счет в офшорном банке или структуре. Мы знаем, что большинство австралийцев поступают правильно. Однако есть и такие, кто пытается скрыть доходы или финансовые нарушения через офшорные схемы", - заявил Дэй.В этой связи глава Налогового управления призвал связаться с его ведомством тех, кто не задекларировал свои офшорные доходы.Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры", в котором утверждается, что ряд мировых лидеров причастны к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.Как сообщает телеканал ABC, в список "досье Пандоры" попало сотни австралийцев, включая высокопоставленного бизнесмена, банкротов, преступников и владельцев мелкого бизнеса. Кроме того, там фигурируют юристы и счетоводы, которые помогли австралийцам использовать офшорные схемы.В частности, упоминается компания Asiaciti, основанная австралийским бухгалтером Греамом Бриггсом. Среди ее клиентов был бывший бухгалтер Ванда Гоулд, который был арестован за налоговые махинации. Позднее обвинения были сняты, но Налоговое управление Австралии предписало его клиентам вернуть 300 миллионов долларов.Утверждается, что Asiaciti помогало Ванле Гоулду создать сеть офшорных счетов страховой компании на Самоа, которые позволяли снизить налоговое бремя.По данным ABC, сингапурский офис Asiaciti в прошлом году был оштрафован на 1,1 миллиона долларов за несоответствие требованиям мер по борьбе с отмыванием денег.В то же время телеканал приводит заявление Asiaciti о том, что компания придерживается высоких стандартов, обеспечивая их "полное соответствие законам и правилам".
https://ria.ru/20211004/indiya-1753027689.html
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в мире, технологии, самоа, австралия, джордж сорос, весь мир, "досье пандоры"
16:43 04.10.2021
 
Власти Австралии сверят "досье Пандоры" со своими расследованиями

Власти Австралии изучат "досье Пандоры" для сверки со своими расследованиями

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / Paul Liu
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Австралии намерены изучить "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы проверить собственные расследования причастности австралийцев к офшорным схемам сокрытия капитала, говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Налогового управления страны.
"Мы, безусловно, посмотрим на эти данные и сравним их с данными, которые мы уже имеем, чтобы выявить потенциальные связи", - заявил директор Налогового управления Австралии Уилл Дэй.
В то же время, как сказал он, хотя информация ICIJ представляет интерес, таможня Австралии в своей работе "не опирается" на данные из утечек документов.
"Мы находим, расследуем и имеем дело со случаями офшорного уклонения от налогообложения круглый год", - сказал Дэй.
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По его словам, у налоговых органов страны есть международные партнеры, договоры и соглашения, которые позволяют совместно расследовать факты международного уклонения от налогов и преступления.
Как подчеркнул Дэй, важно помнить, что попадание в утечку данных не означает автоматически, что действительно имело место уклонение от налогов и преступление. "Есть ряд законных причин, почему кто-то мог открыть счет в офшорном банке или структуре. Мы знаем, что большинство австралийцев поступают правильно. Однако есть и такие, кто пытается скрыть доходы или финансовые нарушения через офшорные схемы", - заявил Дэй.
В этой связи глава Налогового управления призвал связаться с его ведомством тех, кто не задекларировал свои офшорные доходы.
Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры", в котором утверждается, что ряд мировых лидеров причастны к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.
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Как сообщает телеканал ABC, в список "досье Пандоры" попало сотни австралийцев, включая высокопоставленного бизнесмена, банкротов, преступников и владельцев мелкого бизнеса. Кроме того, там фигурируют юристы и счетоводы, которые помогли австралийцам использовать офшорные схемы.
В частности, упоминается компания Asiaciti, основанная австралийским бухгалтером Греамом Бриггсом. Среди ее клиентов был бывший бухгалтер Ванда Гоулд, который был арестован за налоговые махинации. Позднее обвинения были сняты, но Налоговое управление Австралии предписало его клиентам вернуть 300 миллионов долларов.
Утверждается, что Asiaciti помогало Ванле Гоулду создать сеть офшорных счетов страховой компании на Самоа, которые позволяли снизить налоговое бремя.
По данным ABC, сингапурский офис Asiaciti в прошлом году был оштрафован на 1,1 миллиона долларов за несоответствие требованиям мер по борьбе с отмыванием денег.
В то же время телеканал приводит заявление Asiaciti о том, что компания придерживается высоких стандартов, обеспечивая их "полное соответствие законам и правилам".
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